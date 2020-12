Nechceme boj, říká rebelující pivovarník. V Teplicích se přidá 23 hospod

„Pokuty se bojíme, ale jsme zoufalí a zahnaní do kouta,“ řekl autor výzvy a majitel pivovaru Jiří Janeček.



Od středy platí nové vládní nařízení, které po necelém týdnu zkrátilo otevírací dobu restaurací a hospod z 22. hodiny na 20:00. Jiří Janeček se rozhodl svou restauraci Malý Janek nechat otevřenou do 22 hodin.



Ve středu odpoledne na Facebooku pivovaru oznámil, že nechce být v konfliktu s policií.

„Ve středu musí zvítězit zdravý rozum, nikdo z nás nechce bojovat s policií, nikdo z nás nechce, aby se dveře rozrážela beranidlem. Vláda se musí čelem postavit k těmto problémům a začít je řešit. Může začít tím, že zruší podmínky o bezdlužnosti u žádostí o různé podpůrné programy. Pomoc potřebují právě ti, kterým díky státním omezením došly finanční prostředky,“ uvedl před večerním protestem Janeček.



Podle něj vláda omezením otevírací doby docílí jen toho, že se lidé přesunou do garáží bez pravidel. Na protest proti vládě také vyvěsil před vchodem do restaurace českou vlajku a přes sociální síť požádal, aby majitelé, kteří s ním souhlasí, rovněž vyvěsili vlajku.

„Není to honba za zisky, ale chceme ukázat na to, že je zde obrovský problém, který nikdo neřeší. Vládní nařízení mají devastující dopad na podnikatele a živnostníky a působí polovičatě. Vláda není schopna vysvětlit, jaký je rozdíl mezi plnou tramvají a restaurací s dvaceti stoly, nebo jaký je rozdíl mezi obchodními středisky a malým obchodem soukromníka,“ vysvětlil důvody protestu Janeček.

Jiné vládní nařízení o přísnější hygieně prý Janeček porušovat nebude a hostům večer bude připomínat, že mohou po 20. hodině dostat od policie pokutu.

Jemu i dalším provozovatelům, kteří se k protestu dnes připojí, hrozí za porušení nařízení až tři miliony korun.



Přidávají se další podniky

Během středečního dopoledne se jen v Teplicích k výzvě přihlásilo 18 majitelů a provozovatelů, kteří společně do výzvy zapojili celkem 23 restaurací a hospod.

„Nesouhlasíme s nesystémovými opatřeními vlády omezujícími provoz restaurací. Přestože dodržujeme veškerá hygienická opatření, jsme bez jakýchkoliv podložených důkazů označováni za jednoho z hlavních viníků zhoršujícího se stavu epidemie. Stali jsme se ‚obětním beránkem‘ chaotických rozhodnutí naší vlády,“ píší majitelé restaurací v prohlášení s tím, že své provozy ve 20 hodin nezavřou.

Na Facebooku, kde manifest koluje, vyjádřil provozovatelům restaurací svou podporu i primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).



Pivovar Monopol (Facebook) My majitelé níže jmenovaných restaurací z Teplic a okolí nesouhlasíme s nesystémovými opatřeními vlády omezujícími provoz restaurací. Přestože dodržujeme veškerá hygienická opatření, jsme bez jakýchkoliv podložených důkazů označováni za jednoho z hlavních viníků zhoršujícího se stavu epidemie. Stali jsme se „obětním beránkem“ chaotických rozhodnutí naší vlády. Proto se připojujeme k výzvě pivovaru Malý JanekMaĺý Janek - pivovar ...v Jincích pivovar a ostatních restaurací k dnešnímu protestu. Od dnešního dne 9.12.2020 své provozy ve 20:00 nezavřeme a vyvěsíme státní vlajku České republiky.

Jsme přesvědčeni, že v době kdy jsou otevřená a narvaná obchodní centra, je omezování restaurací, kde se zdaleka nekumuluje tolik lidí bezvýznamné. Pro někoho se může zdát, že se jedná o pouhé dvě hodiny, ale pro nás to jsou nejdražší hodiny naší provozní doby.

V žádném případě nechceme ignorovat vládní nařízení a zlehčovat covidovou situaci, ale pokud jsme opakovaně omezováni v možnosti udržet při životě naše provozy, musíme se ozvat. Postrádáme jakoukoliv koncepci, jedeme v systému brzda – plyn a naše budoucnost je nejistá. Pomalu, ale jistě tato chaotická nařízení naše živnosti likvidují. Systém podpory sice zachrání na čas pracovní místa, ale v dlouhodobém horizontu je udržitelnost našeho podnikání nemožná. To se mi líbí Komentáře

„Jako zákonodárce, který se spolupodílí na pravidlech pro nás všechny, vám nemůžu dát své ‚požehnání‘ k porušování práva. Popřel bych sám sebe. Nicméně jako člověk a představitel města plně chápu vaší pozici i konání. Omezení na osmou nedává reálný smysl, ale významně vstupuje do ekonomiky vašich již tak ohrožených provozů. Vláda zatlouká další hřebík do víka, které zavírá vaše podnikání, vaše životy na straně jedné a na straně druhé omezuje náš životní prostor a příjmy z daní, které stejný stát, co teď zakazuje, pak rozděluje. Hranice mezi ochranou zdraví a zdravým rozumem se již vytratila. Držím palce!“ napsal primátor.

Do desáté večerní bude mít otevřeno i pražská restaurace Šeberák v Kunraticích, jejíž majitel otevřel už na konci listopadu v době, kdy směly restaurace prodávat jen přes okénko.

Otevírací dobu si prodlouží i několik restaurací na Plzeňsku, na Facebooku projevily podporu s protestem například cyklobufet Na Štuperku nebo hostinec Na Potravinách v Plzni.

