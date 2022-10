Vykolejený nákladní vlak zablokoval koridor mezi Prahou a Kolínem

Podle webu Českých drah o mimořádnostech se kolem páté hodiny odpoledne zastavil provoz v traťovém úseku Český Brod - Poříčany - Pečky i Poříčany - Sadská.

Vlaky od Kolína a od Prahy, které tam uvázly, se po přepřažení lokomotiv vracely do těchto měst a pojedou odklonem přes Nymburk. To samé lze čekat u dalších spojů až do pozdního večera.

„Od 18:00 je v úseku Poříčany - Nymburk hl. n. a zpět zavedena náhradní autobusová doprava,“ uvedly dráhy. Totéž platí pro úsek Český Brod - Pečky.

Na místo museli i zdravotníci, dva lidé se lehce zranili, řekl ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda řekl v České televizi, že podle prvotních informací po projetí návěstidla vykolejila lokomotiva a nejméně dva vagony, údajně mají být na boku.

Na místě zjišťují příčinu nehody drážní inspektoři, až poté může následovat vyprošťování vlaku.

„Policie místo nehody dokumentuje i za pomoci dronu,“ doplnil pro ČTK středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.