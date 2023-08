VIDEO: Žena v centru Prahy poplivala policistu. Pak mu řekla, že má žloutenku

Incident se stal v pondělí ve Vrchlického sadech. Šestatřicetiletá žena nejdříve policistům opakovaně tvrdila, že je to omyl, že byla na policejní služebně již předchozí den. Následnou kontrolou však policista ověřil, že se jedná o aktuálně nově vyhlášené pátrání a proto ji vyzval, aby hlídku následovala na místní oddělení.

„Přestože žena uposlechla, při průchodu Vrchlického sady policisty i kolemjdoucí vulgárně urážela. Při příchodu k policejnímu autu, vzhledem k neustále pokračujícím agresivně laděným vulgarizmům, policisté ženu vyzvali, aby z kapes a rukou vyndala potenciálně nebezpečné předměty. Věděli totiž, že má u sebe injekční stříkačku a zapalovač,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Po nasazení pout se její agrese začala rychle stupňovat. Policisty se snažila udeřit a z bezprostřední blízkosti plivala jednomu z nich do tváře. Přitom jej zasáhla do očí a úst, i přestože si byla vědoma, že má diagnostikované virové infekční onemocnění jater, a to Hepatitidu typu C, o které policistům později řekla.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci a výtržnictví,“ komentovala Kropáčová s tím, že v případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody v délce až tří let.

Při provedené dechové zkoušce ženě naměřili bezmála dvě promile alkoholu. Dále zjistili, že byla v minulosti více než desetkrát soudně trestána a dokonce se obdobného jednání dopustila v březnu letošního roku, kdy plivala i na kriminalistu Prahy I.

Policista, na něhož žena plivla, ihned po příjezdu na policejní služebnu kontaktoval lékaře, který mu doporučil okamžité lékařské vyšetření. V souvislosti s možnou nákazou bude policista nyní pravidelně docházet na odběry krve a v případě zjištění nákazy musí lékaři zahájit nutnou léčbu, uzavřela mluvčí.