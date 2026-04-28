V příbramské nemocnici zasahovala policie, dokumenty si vyžádala i od kraje

Přítomnost policie potvrdil i mluvčí nemocnice Martina Janota. „Bohužel o přesném důvodu policejního zásahu v naší nemocnici nevím a žádné podrobnosti nyní ani sdělit nemohu,“ řekl pro iDNES.cz Janota. S vyšetřovateli bude nicméně nemocnice podle jeho slov spolupracovat.
„Byli jsme požádání o součinnost, tu samozřejmě poskytujeme, více k tomu neumím říci,“ řekl iDNES.cz krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Podle něho by policejní zásah neměl nijak zasáhnout do provozu nemocnice. „Určitě by se to dotknout chodu nemocnice nemělo, co se týče managementu, to by bylo předjímání a vaření z vody,“ řekl Pavlík.
Podle webu Seznam Zprávy, který o zásahu informoval, si měla od kraje dle Pavlíkových slov policie vyžádat blíže nespecifikovaný dokument.
„Středočeský krajský úřad prostřednictvím odboru zdravotnictví dnes poskytuje plnou součinnost policii a stejnou součinnost poskytuje i oblastní nemocnice Příbram,“ řekla ČTK bez dalších podrobností Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu. Policisté z NCOZ zatím k případu podrobnosti sdělovat nechtějí.