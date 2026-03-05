Policejní dron v akci. Nemocný muž se ztratil v lese, k tragédii chybělo málo

  12:46,  aktualizováno  12:46
Pražští policisté zveřejnili video ze zásahu, při němž pomohl policejní dron s termovizí vypátrat pohřešovaného muže v Malešickém lese. Díky rychlé akci hlídek se podařilo zabránit tragédii. Seniora našli policisté v hustém porostu podchlazeného a okamžitě ho předali záchranářům.

Na začátku března přijalo operační středisko na lince 158 oznámení od ženy, která měla obavy o svého manžela. Muž byl nezvěstný a podle zjištění policie byl ve špatném zdravotním stavu. Existovalo navíc podezření, že by si mohl chtít ublížit.

Speciální drony v akci. Pátrání po zmateném muži komplikoval rozsáhlý terén

Do pátrání proto okamžitě vyrazily desítky policistů, kriminalisté, speciální pořádková jednotka i pohotovostní motorizovaná jednotka. Do akce se zapojil také velitel policie.

„Vzhledem k tomu, že se v místě pátrání nacházel i rozlehlý Malešický les, využili jsme policejní dron s termovizí, kterým disponuje velitelské vozidlo od prosince roku 2025,“ sdělil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Právě záběry z tohoto zařízení nyní policie zveřejnila. Po jedenácti minutách letu zaznamenal pilot dronu v hustém porostu tepelný bod. Po přiblížení se ukázalo, že jde o ležícího člověka.

„Policista následně navedl na místo pozemní hlídky, které potvrdily, že se jedná o pohřešovaného jednaosmdesátiletého muže,“ uvedl Hrdina.

Senior byl podchlazený a s policisty nekomunikoval. Hlídky ho proto pomocí transportní plachty přenesly do ulice Habrová, kde ho předaly zdravotníkům.

Podle policie nejde o první případ, kdy dron s termovizí výrazně pomohl při pátrání po pohřešovaných. „Tento případ byl již několikátým, kdy nasazení dronu s termovizí vedlo k velmi rychlému vypátrání pohřešované osoby, a přispělo tak k záchraně lidského života,“ doplnil Hrdina.

Velitelské vozidlo je podle policie tímto zařízením vybaveno standardně a je k dispozici nepřetržitě každý den.

