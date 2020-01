Zásahovka zadržela lupiče, kteří přepadli čerpací stanici na Žižkově

Podezřelé zadrželi policisté v sobotu odpoledne v Plzeňské ulici v Praze 5. „Zadržení probíhalo ve spolupráci se zásahovou jednotkou, protože bylo podezření, že muži mohou být ozbrojeni,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Při domovní prohlídce u nich byly nalezeny věci pocházející z trestné činnosti, zbraň používanou při loupežných přepadení a dále taser, nože a slzotvorný prostředek.

Z loupeže na benzince v Malešické ulici jsou podezřelí dva cizinci ve věku 35 a 37 let.

Policisté ale už nyní vědí, že čtvrteční loupež není jejich jedinou. „Od poloviny prosince mají na svědomí šest loupežných přepadení,“ dodala Siřišťová s tím, že šlo o přepadení benzínek ještě ve Strakonické, Radlické a Veselské ulici.

Kromě toho byli oba loni na území České republiky několikrát řešeni kvůli majetkové trestné činnosti. „Starší z dvojice byl už v minulosti odsouzen v Lotyšsku k 11letému trestu odnětí svobody za sérií loupeží,“ podotkla policejní mluvčí.

K loupežím na benzínkách se oba pachatelé přiznali. Soud bude v nejbližších hodinách rozhodovat o jejich vzetí do vazby. Tam vyčkají zřejmě až do doby, kdy stanou před soudem kvůli trestnému činu loupež. Za tu hrozí až deset let vězení.

K přepadení benzínové stanice v Praze 3 došlo ve čtvrtek odpoledne. Dvojice pachatelů vstoupila do prodejny a s pistolí v ruce se domáhala u obsluhy vydání peněz. Ty také dostala.

Po odchodu z prodejny přistoupili k zaparkovanému autu u stojanu stanice, ve kterém seděla žena. Pod pohrůžkou zbraně ji nutili vystoupit. Řidička se ale začala bránit a pachatelé utekli do vedlejší ulice, kde už si podobným způsobem auto zajistili.

Po pár minutách uloupený vůz našli policisté v pražské Libni. Pachatelé v něm už ale neseděli (více čtěte zde).