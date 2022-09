Žena v centru Prahy radila turistovi, mezitím jí druhý muž ukradl kabelku

V srpnu si vyrazila mladá žena do centra Prahy nakoupit. Mezitím, co ukládala děti do autosedaček, s ní začal komunikovat neznámý cizinec. Ten se dotazoval na cestu k nespecifikovanému muzeu, kterou však neznala. Poté, co spolu domluvili, poškozená zjistila, že jí z auta zmizela kabelka.