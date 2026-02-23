Zloděj vykrádal auta speciálním nástrojem. Poškození si nemuseli ničeho všimnout

„Pražští kriminalisté dopadli osmapadesátiletého recidivistu, který se vloupal do vozidel zaparkovaných u Fakultní nemocnice v Motole,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Rybanský k zadržení z 5. února.
Popsal, že muž do Prahy pravidelně přijížděl odjinud a k vloupávání používal speciálně upravený nástroj, pomocí kterého bez poškození odemkl vozidlo, celé ho prohledal, sebral lup a poté zamkl.
Na dotaz iDNES.cz nástroj Rybanský blíže specifikovat nechtěl. Řekl jen, že si ho pachatel objednal na internetu a svépomocí jej upravil.
|
V Klatovech ukradla auto, zdrogovanou zlodějku zatkli policisté v Praze
„Nepohrdl drobnostmi, hotovostí nebo vším, co mělo nějakou cenu,“ vypočítal Rybanský. Uvedl také, že kriminalisté muži prokázali celkem devět vloupání a dalších patnáct prověřují. „Je velmi pravděpodobné, že jich má na svědomí více, ale vzhledem ke způsobu provedení si poškození vloupání vůbec nemuseli všimnout, a tak ho ani neohlásili.“
Zadržet muže podle kriminalistů nebylo jednoduché a při vyšetřování získávali informace k podezřelému i z kriminálního prostředí.
Kamery, které zlodějovu činnost zachytily, byly povětšinou bezpečnostní, případně šlo o kamery na budovách. Policii se ale povedlo získat i záběry z takzvané „blízkokamery“, kterou měl nainstalovanou řidič vedlejšího vozu. „Shodou okolností měl řidič sousedního vozidla umístěnou kameru v autě, která to snímala,“ popsal pro policii šťastnou náhodu Rybanský.
V současné době je muž ve vazbě a v případě odsouzení mu hrozí dva roky vězení. Podezřelý je z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Rybanský dodal, že muž byl za obdobnou činnost již v minulosti souzen.