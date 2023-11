Pět tisíc, jo?! Žena chtěla podplatit hlídku, pro peníze mířila do bankomatu

„Policisté z prvosledové hlídky vyjížděli na oznámení o údajném napadení mezi cizinci. Na místě pak oba cizinci, 45letá žena a 57letý muž, chtěli událost ‚vyřešit dohodou‘ a za to začali policistům nabízet úplatek ve výši 5000 korun,“ popsala případ z odpoledne 20. listopadu mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Kdyby k nabídce nedošlo, situaci by policie řešila pouze pokutou. Žena však několikrát policistům nabídla, že jim zaplatí, když je s partnerem pustí. „A víte, že jste se dopustila trestného činu podplácení úřední osoby?“ snažil se jeden z policistů ženu informovat o nevhodnosti jejího jednání.

Žena však nedbala vysvětlování policistů a opakovaně jim nabízela peníze. „Pět tisíc korun, jo?!“ stále trvala na svém. Peníze chtěla jít vybrat z bankomatu pomocí platební karty, kterou přítomným policistům ukazovala, což jí však hlídka nedovolila.

„Policisté oba cizince zadrželi a převezli na policejní služebnu k podání vysvětlení a následující den oběma sdělili obvinění ze spáchání přečinu podplácení, za což jim v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až šestiletý trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí.

Dalšího úplatkáře zadrželi v Bakově

O několik dní dříve, 16. listopadu, čelili úplatku i policisté z Mnichova Hradiště. Ti během dopravní kontroly zadrželi čtyřicetiletého muže, který měl vyslovený zákaz řízení do roku 2025. Odmítl se také podrobit testu na drogy a alkohol.

Policistům sdělil, že by rád situaci řešil jinak, zavolal by bratrovi, který by nějaké peníze přivezl, a oni by přimhouřili oči a nechali ho odjet,“ uvedla Schneeweissová. Místo alternativního řešení policisté muže zadrželi a převezli na policejní stanici.

„Hned následující den kriminalisté zahájili trestní stíhání 40letého muže a obvinili jej z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu podplácení,“ dodala mluvčí s tím, že muži nyní hrozí až šest let vězení.