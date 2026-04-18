Posprejovali historickou budovu v Praze, hrozí jim tvrdší trest. Policie prosí o pomoc

  12:40,  aktualizováno  12:40
Policisté pátrají po dvou neznámých mužích, kteří v poslední únorový den posprejovali vjezdová vrata v pražské ulici Kamenická. Pachatelé svým činem poničili historickou budovu v Praze 7, čímž způsobili škodu pět tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení jim tak hrozí až tři roky za mřížemi, právě kvůli ochrannému statusu budovy.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je podoba obou mužů velmi dobře zachycena. Jelikož se jim je do současné chvíle nepodařilo vypátrat, žádají veřejnost o pomoc.

Pokud muže na kamerách poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich dopadení, volejte linku 158, žádá policie.

Pokud by sprejeři poškodili budovu bez ochranného statusu, i tak by jim hrozil až rok za mřížemi, či jiný trest.

