V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

  17:00,  aktualizováno  23:16
Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje opravu. Porucha omezila dopravu. Provozu tramvají na blízké Plynární ulici se situace nedotkla.

Porucha se objevila před 16:30. Na místě začala z vozovky tryskat voda. Dispečer Pražské teplárenské řekl, že příčiny poruchy zatím nejsou známé a také se zatím nedá odhadnout, jak dlouho budou trvat opravy.

„Jedná se o havárii vody, strážníci na místě usměrňují dopravu,“ uvedla po 16:30 pro iDNES.cz mluvčí městské policie Jiřina Ernestová. Jak dlouho omezení potrvá, nevěděla.

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)
„Na místě je omezený provoz, je tam městská policie, my tam nyní také jedeme,“ uvedla Eva Kropáčová, mluvčí pražské policie.

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

