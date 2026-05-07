Lupiči v pražském obchodním centru odpálili bankomat, pátrá po nich i vrtulník

„V Dobronické ulici v Praze 4 došlo nad ránem k odpálení bankomatu v obchodním centru. Po pachatelích pátrá psovod i vrtulník s termovizí. Na místě nyní pracují kriminalisté a pyrotechnik,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Incident se podle něj stal kolem 3:30 v Obchodním centru Kunratice. Výši škody zatím policisté nevyčíslili, zjišťují také, kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit.
Podle reportéra redakce výbuch poškodil také výlohu přilehlé prodejny. Na místě policisté vytyčili bezpečnostní perimetr, který postupně zmenšují. Obchodní centrum se v průběhu rána částečně zprovoznilo.
Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, kdy pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.
O týden později policisté zadrželi a později obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody.
Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.