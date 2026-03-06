Auto v pátrání bylo plné podezřelých věcí. Řidič zmizel, hledá ho policie

  18:00
Policie v Praze prověřuje případ vozidla, které bylo vedeno v celostátním pátrání. Auto se podle oznámení pohybovalo na Praze 10 v ulici Sážečská. Hlídka po příjezdu začala okolí prohledávat a ve voze našla několik věcí, jejichž totožnost nyní policisté ověřují. Po řidiči zároveň intenzivně pátrají.
Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v...
Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v celostátním pátrání. Po řidiči intenzivně pátrají (6. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Policie přijala oznámení, že se v ulici Sážečská pohybuje vozidlo, které je v celostátním pátrání,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Hlídka, která dorazila na místo, začala vozidlo hned prohledávat. V kufru policisté našli věci, jejich totožnost budou ověřovat.

„Řidič se v autě při příjezdu nenacházel a intenzivně po něm pátráme,“ sdělila Kropáčová.

