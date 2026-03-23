Policie pátrala po muži s psychickými problémy, nakonec přišel domů

  22:50,  aktualizováno  23:17
Pražští policisté hledali muže, který v pondělí ráno doprovodil svého syna do školy na Praze 4 a od té doby ho už nikdo neviděl. V průběhu večera se ale pohřešovaný sám vrátil domů a je v pořádku, uvedla Policie ČR na síti X. Podle kriminalistů mohl mít v poslední době psychické potíže, jeho mobil byl nedostupný.
Pohřešovaný muž má střední, 176 cm vysokou postavu, krátké černé vlasy a modré...
Pohřešovaný muž má střední, 176 cm vysokou postavu, krátké černé vlasy a modré oči. | foto: Policie ČR

Muž odvedl syna do školy s tím, že si ho pak odpoledne i vyzvedne. To už ale nesplnil. Podle zjištění kriminalistů měl hledaný v poslední době psychické problémy a potýkal se s komplikacemi v osobním životě. Rodina o něj měla strach.

Naposledy ho bylo možné kontaktovat v dopoledních hodinách, od té doby je jeho mobilní telefon nedostupný. Předtím nikdy pohřešován nebyl.

Muž byl střední postavy, vysoký přibližně 176 centimetrů, měl krátké černé vlasy a modré oči. Na sobě měl černou bundu, modré tepláky a černé boty.

Výrazným poznávacím znamením muže bylo tetování Panny Marie a růžence, které měl na ruce.

Urgentní pátrání bylo úspěšné. Třináctiletou dívku z východních Čech našli

Podle mluvčího policie Jana Rybanského kriminalisté v pondělí prohledali prakticky všechna místa, kde by se mohl zdržovat, ani na jednom z nich ho však nenalezli.

Rozhodli se tak obrátit na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání.

Autoři: ,