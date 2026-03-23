Muž odvedl syna do školy s tím, že si ho pak odpoledne i vyzvedne. To už ale nesplnil. Podle zjištění kriminalistů měl hledaný v poslední době psychické problémy a potýkal se s komplikacemi v osobním životě. Rodina o něj měla strach.
Naposledy ho bylo možné kontaktovat v dopoledních hodinách, od té doby je jeho mobilní telefon nedostupný. Předtím nikdy pohřešován nebyl.
Muž byl střední postavy, vysoký přibližně 176 centimetrů, měl krátké černé vlasy a modré oči. Na sobě měl černou bundu, modré tepláky a černé boty.
Výrazným poznávacím znamením muže bylo tetování Panny Marie a růžence, které měl na ruce.
Podle mluvčího policie Jana Rybanského kriminalisté v pondělí prohledali prakticky všechna místa, kde by se mohl zdržovat, ani na jednom z nich ho však nenalezli.
Rozhodli se tak obrátit na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání.