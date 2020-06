Svíral mě a rdousil. Tělo mi vypnulo, popisuje napadení oběť útočníka z metra

„Jsem celkem obezřetná, dávám pozor, kdo je za mnou. O to větší to pro mě bylo překvapení, protože během pár vteřin jsem za sebou slyšela dupot, který se stupňoval. Vyvrcholilo to tím, že se mi někdo zavěsil na záda,“ popsala iDNES.cz třiadvacetiletá Natálie napadení, jehož se stala obětí.

Nejdříve netušila, v jaké situaci se ocitla. „Ze začátku mi položil ruce jen na obličej, na oči. Nevyvíjel při tom žádnou sílu, takže mě to vlastně zprvu zmátlo. Myslela jsem si, že je to jen nějaký známý, který mě chce takhle pozdravit,“ vzpomíná.

Pak ale útočník přitvrdil. „Moje tělo vypovědělo, byla jsem poddajná, čehož ten dotyčný využil. Začal mě rdousit, byla jsem celkem dlouho v jeho sevření. Nemohla jsem ani křičet. Jednak strachem a jednak tím, že jsem měla přes ústa jeho dlaně,“ popisuje Natálie.

„Po nějaké chvíli se mi podařilo alespoň otočit hlavu. Na to konto jsem dostala pěstí do obličeje. Ta síla mě povalila na zem,“ líčí. Pak omdlela. Probudil ji až kolemjdoucí svým křikem. Ten vystrašil i útočníka.

Natálie u sebe měla pepřový sprej. „Ale v kapse na zip. Dokud ho nemáte v ruce a prst na spoušti, je vám vlastně k ničemu,“ myslí si. „Člověk není ve svém těle,“ vysvětluje, proč hned nešla napadení ohlásit. Nejprve se nějak dostala domů. Pak šla do nemocnice a až nakonec na policii.

Svědectví napadené dívky: útočník mě zpacifikoval během chvilky

„Apeluji na mladé ženy, aby byly obezřetné, aby nekoukaly do mobilu a neměly sluchátka. A měly prostředek sebeobrany,“ vyzývá Natálie. Kvůli svému zážitku doporučuje spíše malý osobní alarm, který začne hlasitě houkat. „Útočník měl roušku, pepřový sprej by možná ani nefungoval,“ dodává. Prý teď v každém vidí nepřítele. „Snad se to usadí,“ doufá.

Útočník si vyhlížel jinou oběť

Pátrání po útočníkovi pokročilo díky svědectví ženy, na kterou muž zaútočil jako první v Letňanech. Policii se ozvala poté, co se případ objevil v médiích (viz článek Kulhající muž s nožem v Praze útočí na dívky, vybírá si štíhlé a pohledné).



„Její svědectví bylo v celém případu velmi důležité. Podařilo se také zjistit, že před útoky na Opatově si útočník vyhlédl jinou oběť, než na kterou později zaútočil,“ informovala mluvčí Hana Křížová. Z dalších zveřejněných záběrů kamer vyplývá, že ve stanici Háje podezřelý muž sledoval mladou ženu s blonďatými vlasy.

„Jedná se asi o třicetiletou ženu, která má odbarvené blond vlasy. Na sobě měla zelené triko, tmavé kalhoty a tmavou mikinu. V levé ruce měla mobil a v pravé pivo,“ popsala Křížová.

Tato žena měla štěstí, po východu z metra se v opuštěné uličce připojila ke skupině mužů. Na záběrech z kamer je vidět, jak o chvíli později podezřelý prošel kolem.

„I tuto ženu by kriminalisté potřebovali vyslechnout. Proto, pokud se na kamerovém záznamu pozná, ať okamžitě kontaktuje tísňovou linku 158 nebo se dostaví na kteroukoliv služebnu policie,“ vyzvala mluvčí Křížová.

Nebezpečný útočník napadl tři dívky v oblasti Letňan a Opatova v neděli 7. června. Škrtil je a hrozil jim s nožem v ruce. Policie při hledání požádala veřejnost o pomoc. Varovala, že muž je nebezpečný a může být ozbrojený. Hlavním rozpoznávacím rysem má být to, že muž kulhá na jednu nohu.