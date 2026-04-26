Muž se zákazem řízení ujížděl strážníkům, honička skončila nehodou

  17:02
Honička v Praze 10 skončila v neděli odpoledne nehodou. Hlídka strážníků pronásledovala řidiče, který posléze naboural do zaparkovaného auta. Policie v autě našla látky, u nichž nyní zjišťuje, zda se jedná o drogy, řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.

„V odpoledních hodinách měla hlídka strážníků městské policie pronásledovat osobní vozidlo v Záběhlicích, kde mělo nabourat do zaparkovaného vozidla,“ řekl Rybanský.

Podle prvotních informaci si hlídka nejdříve všimla auta stojícího v zeleni. „Podle místní znalosti strážníci poznali řidiče, který má vyslovený zákaz řízení,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí městské policie Irena Seifertová.

„Dva členové hlídky zůstali v autě. Jeden se vydal pěšky k vozidlu. Řidič se vzápětí rozjel a ignoroval strážníkův pokyn k zastavení, proto použil hrozbu namířenou zbraní,“ popsala situaci.

Za ujíždějícím řidičem se vydali autohlídka. „Výzvy k zastavení taktéž ignoroval a ujížděl dál. Pronásledovaní skončilo dopravní nehodou ujíždějícího vozidla v Záběhlické ulici,“ dodala Seifertová.

„V autě byla nalezena taška s léky a s dalšími látkami, pytlík s krystalickou látkou a nějaká sušina, takže budeme zjišťovat, zda se jedná o drogy,“ doplnil Rybanský.

Autor: