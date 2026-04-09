Chtěl jen přeparkovat, zloději mu mezitím ukradli lyžařské vybavení za šedesát tisíc

  12:06,  aktualizováno  12:06
Lyžařské vybavení v hodnotě šedesáti tisíc korun někdo ukradl na konci února ve Fajtlově ulici v Praze 6. Poškozený si před odjezdem do Itálie vyložil své věci na ulici, aby následně přeparkoval auto na blízké parkoviště. Po návratu však své vybavení na místě již nenašel.

„Jeho chvilky nepozornosti využili dva neznámí muži,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Ti odložené vybavení sebrali a z místa činu rychle zmizeli. Celý incident se odehrál ve Fajtlově ulici v Praze 6, odkud měl lyžař odjíždět autobusem na zájezd do Itálie.

„Dotyčnému způsobili škodu ve výši přibližně šedesáti tisíc korun,“ dodal Hrdina.

Kriminalistům z policejního oddělení Ruzyně se podařilo zajistit kamerové záznamy, na nichž jsou zřetelně vidět obličeje pachatelů.

Oběd za desetitisíce. Zloděj vybral muži v nákupním centru naditou peněženku

Policisté však stále zloděje ztotožňují a o pomoc žádají veřejnost. „Pokud tyto muže na záznamech poznáváte nebo víte, kde je najít, volejte prosím linku 158,“ žádá policie.

Oběma mužům hrozí za krádež až dvouleté vězení.

Autor: