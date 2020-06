Opilec volal tísňovou linku 27krát za hodinu. Po strážnících chtěl felaci

Hned vzápětí na tísňovou linku přišlo oznámení, které upozorňovalo na rušení nočního klidu v té samé ulici.

„Hlídka na místě nalezla dva podnapilé muže, kteří vulgárně pokřikovali jak po okolí, tak na samotné strážníky. Muži nejprve odmítali s hlídkou spolupracovat a v urážkách strážníků pokračovali. Nakonec se ale uklidnili,“ sdělila v tiskové zprávě mluvčí městské policie Praha Irena Seifertová.

Podle mluvčí nakonec rušení nočního klidu hlídka vyřešila domluvou.Jeden z podnapilých mužů se na místě strážníkům přiznal, že je i autorem zlomyslného volání.

VIDEO: Zneužití tísňové linky je trestné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za zneužití tísňové linky hrozí volajícímu pokuta ve správním řízení až do výše 200 tisíc korun. Ročně se městská policie setká přibližně s deseti případy tzv. „zlomyslného volání“.

Podle tiskové zprávy policistů tísňovou linku ve většině případů zneužívají opilí lidé či psychicky narušení lidé. „Lidé by si ale měli uvědomit, že zneužíváním tísňové linky mohou zavinit to, že se nedostane pomoci tomu, kdo ji skutečně potřebuje. Současně by si měli uvědomit, že každé přijaté oznámení je zaznamenáno a archivováno,“ dodala mluvčí Seifertová.