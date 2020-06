Svědčit můžete už i ve „videobudce“. Policie testuje nový způsob komunikace

Podle slov ředitele středočeských policistů tento proces zvládne úplně každý. Když chce člověk nahlásit nebo doplnit oznámení, přijde k POL POINTU, zazvoní na zvonek, po pokynu vstoupí dovnitř, sedne si před obrazovku a oznámení může začít.

Všechno probíhá úplně stejně jako při jakémkoli jiném oznámení na policejní služebně. V POL POINTU se ale podle policie lidé cítí klidněji než přímo na služebně.

„Občanům má tento projekt přinést pohodlí. Bez stresu mohou podat trestní oznámení nebo doplnit svá dřívější oznámení,“ sdělil ředitel středočeských policistů Václav Kučera.

„Občané mohou oznamovat takřka všechno kromě tísňových záležitostí. Pokud se dostanou do ní, tak by neprodleně měli volat 158 a přivolat si policii,“ osvětlil. Podle něj pilotní projekt pomáhá policistům zjednodušit administrativu a vytvořit prostor pro další činnost.

První POL POINT byl umístěn do budovy státní policie pod hradem Karlštejn a funguje od února tohoto roku. Během pár měsíců bylo tímto způsobem provedeno i několik desítek výslechů. Policisté pro výslech využívají služebny policie ČR, prostředí městské policie či městských úřadů.

„I v době koronavirové krize se ukázalo, že je tento projekt velmi smysluplný, že dokážeme komunikovat přes videokonference,“ doplnil Kučera.



Během několika týdnů by měla ještě přibýt možnost tlumočníka do znakové řeči. „Tito občané potřebují pomoct, častokrát se dostanou do složité situace. Musí si sehnat tlumočníka, přijít na policii, mnohdy musí i čekat. Podle mého je toto mnohem komfortnější a jednodušší,“ uzavřel Kučera.