Kvůli cyklistům Praha mění poklopy kanálů, do původních mohli zapadnout

V pražských ulicích došlo k drobné změně, která má usnadnit pohyb cyklistů po městě. Metropole postupně nahrazuje poklopy kanálů takovými, které mají žebrování kolmo ve směru jízdy, tudíž jsou pro cyklisty bezpečnější. Nemělo by u nich hrozit, že do nich zapadne kolo a cyklista spadne. Nové poklopy by se postupně měly objevit po celém městě.