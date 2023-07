S hasičem, který zahynul cestou k požáru, se loučí blízcí i ministr Rakušan

Pohřeb zahájil proslov ministr vnitra Víta Rakušana (STAN), bývalého starosty Kolína, který se s Hejdukem znal. Shrnul Hejdukovu kariéru, podle Rakušana byla pro něj služba nikoli povoláním, ale posláním.

„Zdeněk dokázal rozdávat úsměv. Smál se vždycky, smál se na každého. Mám osobní zkušenost. Zdeněk se smál nejen na svatbě, což je normální, ale i když provázel malé kluky tady ve zbrojírně v Kolíně,“ řekl Rakušan, který Hejduka oddával.

V Kolíně projely vozy v průvodu městem ke hřbitovu už hodinu a půl před obřadem. Na pohřeb dorazily stovky lidí, většina se nedostala do obřadní síně. K vidění je obrazovka, kde se promítají záběry z Hejdukova života.

Na místě jsou hasiči, policisté i záchranáři v uniformách, dorazili také Hejdukovi fotbaloví spoluhráči.

Hejduk spolu se svými kolegy vyjížděl k požáru hospodářského stavení do obce Krakovany, řidič cisterny ale po cestě havaroval. Nejprve narazil do semaforu, následně do rodinného domu, kdy se v důsledku nárazu utrhlo pravé přední kolo a cisterna skončila převrácená na boku.

Uvnitř zůstali uvěznění čtyři hasiči, tři se zranili, z toho jeden vážně. Hejduk nehodu nepřežil. Čtyřiatřicetiletý profesionální hasič působil i jako fotbalový rozhodčí, byl ženatý a měl malého syna.

Okresní fotbalový svaz Kutná Hora uspořádal sbírku pro pozůstalé prostřednictvím transparentního účtu, na který přispěvatelé poslali už téměř milion korun a částka stále narůstá. V 11.20 hodin bylo na účtě 965 374,- korun. Přispívají sportovní kluby i svazy, hasičské sbory, firmy i široká veřejnost. Další sbírku pro pozůstalé pořádají také hasiči, i na jejich účtě se částka blíží milionu korun.

Soustrast pozůstalým zemřelého hasiče vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „O život přišel mladý hasič, bezvadný kluk, táta od malého dítěte, syn skvělých rodičů. Další hasiči byli zraněni a já jim přeju uzdravení bez komplikací. Tohle je bolestná připomínka toho, jak pro nás každý den hasiči i policisté riskují své životy,“ uvedl na Twitteru Rakušan, někdejší starosta Kolína.

„Upřímnou soustrast celé rodině, přátelům, kolegům z HZS STC Kolín,“ přidala se na Twitteru středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).