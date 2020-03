Pohřeb literáta Aloise Jiráska byl královský, Prahou zněla hudba Smetany

Před katafalkem s rakví překrytou státní vlajkou defilovaly desítky tisíc lidí. Na rozlučce nechyběl ani premiér František Udržal či předsedové parlamentních komor – Jan Malypetr a František Soukup. Nešlo o jediné a nejvyšší zástupce politických špiček republiky.



„Smuteční obřad zahájil prezident Tomáš G. Masaryk,“ popsal ceremonii historik Antonín Klimek. Nad Václavským náměstím poté zazněly tóny Smetanovy písně „Když se večer sklání“ v podání dámského souboru Národního divadla, smíšený sbor přidal i Foersterův chorál „Z osudu rukou“.



Neméně působivé bylo defilé s literátovou rakví. Tu neslo 12 význačných spisovatelů, náležel k nim mimo jiné Viktor Dyk anebo František Xaver Svoboda. Nechyběla ani vojenská čestná stráž vysokomýtského 30. pěšího pluku, nesoucího Jiráskovo jméno.



„Celým velkým svým literárním dílem budil a sílil národní sebedůvěru, ducha mužné statečnosti, lásku a vůli ke svobodě,“ deklamoval plukovník Karel Salzman, velitel 30. pluku ve zvláštním rozkaze, který vyšel po Jiráskově smrti 12. března 1930.



Průvod z Václavského náměstí, zamířil ulicí 28. října, poté Národní třídou k Národnímu divadlu. Se spisovatelem se zde rozloučil sbor árií z Libuše: „Já svolala vás, vladyky a kmety, abyste při tu rozřešili.“



Z nábřeží směřovala cesta přes Vinohrady do krematoria. Tři dny poté byly spisovatelovy ostatky uloženy v rodném Hronově.



Jiráskova Praha

S metropolí slovutný autor svůj život spojil od konce 80. let 19. století. Domov nalezl v Resslově ulici 1. Jen pár minut pěší chůze to měl do gymnázia v Žitné ulici, kde vyučoval až do odchodu do penze.



V Praze také vstoupil do politických dějin. V květnu 1917 se jeho jméno objevilo v popředí Manifestu českých spisovatelů, jednom z milníků na české cestě k nezávislosti. 28. října 1918 spolu s Izidorem Zahradníkem četl deklaraci vyhlášení československé suverenity.



Patriarcha české literatury v květnu 1920 na pět let usedl v Thunovském paláci v senátorském křesle. Jiráska do voleb nominovala pravicová národně demokratická strana Karla Kramáře. Senátní záznamy nezachytily žádnou jeho interpelaci ani řeč.