Divadelní fantom podváděl i s ubytováním. Mám to vrozené, hájil se u soudu

„Chtěl bych říct, že je mi opravdu líto těch skutků, kterých bylo asi hodně a byly asi nějakým mým příjmem, a asi to správný nebylo. Nicméně chci začít žít jiný život, který bude asi čestný,“ prohlásil před šesti lety Počjatek u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Tehdy ještě vyvázl s podmínkou. Za další podvody ho později potrestal brněnský soud dvěma roky vězení.

Ani vykonání tohoto nepodmíněného trestu však čtyřiatřicetiletého muže zřejmě nepolepšilo. Dnes si u Obvodního soudu pro Prahu 1 vyslechl nový trest za podvod, a sice 12 měsíců ve věznici s ostrahou.

Podle rozsudku během letošního roku v Praze opakovaně objednával ubytování a zneužíval přitom údaje jiných lidí. Služby využil, ale neuhradil je. Mezi poškozenými subjekty, které vyčíslily škodu dohromady na téměř 70 tisíc korun, je i Univerzita Karlova.

„Cítím se vinen, chci prohlásit vinu. Ty skutky, které jsou v obžalobě, jsem spáchal,“ doznal před soudem obžalovaný.

Hlavní líčení trvalo necelou hodinu a v jeho závěru si muž vyslechl zmíněný roční trest. Poté má být z České republiky vyhoštěn na tři roky. Způsobenou škodu musí uhradit. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

(V)rozený podvodník?

V běhu má zároveň další dvě trestní věci. Podobných podvodů se podle policie dopustil na území Prahy 2. Tamní soud bude obžalobu projednávat začátkem ledna.

Další již rozsáhlejší Počjatkovu údajnou trestnou činnost vyšetřuje policie v Praze 1. Žalobkyně předpokládá ukončení přípravného řízení do dvou měsíců.

Počjatek dnes u soudu argumentoval údajnými znaleckými posudky, které vznikly pro nadcházející soud na Praze 2. Podle nich prý trpí duševní poruchou, jež ho vede k podvádění lidí.

„Organismus má potřebu adrenalinu. Jde o vrozenou poruchu. To puzení je natolik silné, že to nejde ovládnout,“ hájí se. Podle svých slov se s tím už ambulantně léčil a teď by chtěl, aby mu soudy zajistily léčbu v ústavu.

Muž zatím zůstává ve vazbě. K soudu ho přišel podpořit člověk, o němž Počjatek prohlásil, že „je to víc než kamarád – finančně mi pomáhá“.

31. července 2017

Před soudem stál už pětkrát

Počjatek, původním jménem Milan Uljaky, má v trestním rejstříku pět záznamů. V roce 2011, to mu bylo 22 let, dostal od policie přezdívku divadelní fantom. Kriminalisté ho dopadli poté, co několik divadel v centru metropole připravil o vstupenky za zhruba 50 tisíc korun.

Podle divadelníků měl dokonalé vystupování a působil důvěryhodně. Představoval se většinou smyšleným jménem Milan Hospra. Chlubil se, že má vlivné známé na nejvyšších postech české i slovenské kulturní scény.

Kriminalisté ho dopadli krátce poté, co si objednal a vyzvedl desítky lístků v pražském Divadle v Řeznické. To následně varovalo ostatní pražské scény.

Počjatka si díky tomu všimla pracovnice Divadla na Vinohradech. K jeho smůle to bylo zrovna ve chvíli, kdy nepodváděl. „Koupil si lístek na představení a já říkám, hele, to je ten hoch, co přišel e-mail z té Řeznické,“ popsala žena. Upozornila policisty a ti mladíka zadrželi.

V minulosti také vystupoval jako pořadatel několika kulturních akcí, které se neuskutečnily. Začátkem roku 2013 organizoval na Slovensku fiktivní koncerty, přičemž zneužil jména zpěvaček Jitky Zelenkové a Heleny Vondráčkové.

Na muže neradi vzpomínají i někteří slovenští herci a herečky. Podle serveru Pluska.sk je obtěžoval, když za nimi chodil a citově je vydíral srdcervoucími příběhy ze svého života.

Nepříjemný osobní zážitek s ním měla například herečka Zdena Studénková. Během jednoho představení za ní vyběhl na jeviště a tam se na ni vrhl. Z divadla ho tehdy museli vyvést.