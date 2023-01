Útočník ji bodl do srdce, díky spolupráci lékařů brutální napadení přežila

„To není jenom práce jednotlivce, zúčastnili se všichni doktoři, ale i sestřičky a sanitáři – všichni, kdo jsou součástí trauma týmu. Je to multioborová spolupráce,“ řekl Jan Beroušek, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Pobodané ženě přestalo pracovat srdce a zastavil se jí krevní oběh. Podle emeritního primáře Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol Milana Horna pacientku zavedli na umělé srdce a umělé plíce, takto ji tým udržoval při životě 80 minut.

Unikátní úspěch

„Ta délka je unikátní, samozřejmě. Nejde o to, že se to tak dlouho dělá, ale zda to má efekt. Nám se podařilo během hodiny a půl resuscitace zachovat mozek tak, že nemá žádné následky,“ vysvětlil Beroušek.

Tým potřeboval ženu nejen udržet při životě, ale přitom i zjistit rozsah poranění a zastavit krvácení z ran. Podle chirurga III. lékařské kliniky 1. LF UK a FN Motol Tomáše Haruštiaka bylo srdce pacientky zasaženo jednou bodnou ranou, která měla přibližně dva centimetry.

„Toto bylo komplexní trauma hrudní dutiny, bylo proto potřeba najít kombinované pracoviště, které má urgentní příjem a zároveň i komplexní trauma tým včetně kardiochirurgie,“ popsal Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

„Moje zkušenost lékaře urgentní medicíny a lékaře vojenské medicíny říká, že kdyby nebyli tak rychle na místě, tak šance na přežití se rovná nule. O to větší je radost z celkového úspěchu komplexního záchranného řetězce v Praze,“ ocenil spolupráci Kolouch.

Napadení u Novodvorské plazy

Pacientka utrpěla velmi vážná zranění v Novodvorské ulici v Praze, když na ni bezdůvodně zaútočil muž, kterého neznala. Celkem napadl ženy dvě, druhá naštěstí vyvázla s lehkým zraněním.

Při zadržování policisté útočníka postřelili, poté ho začali resuscitovat. Podle svědků snaha o záchranu muže trvala minimálně patnáct minut, ten však nakonec zraněním na místě podlehl.

Žena, která díky odborné péči lékařského týmu přežila, se nyní ze zranění zotavuje.