„Chceme, aby náplavky vypadaly skutečně jako náplavky s výhledem na řeku, a ne jako ulice z obou stran lemované provozovnami,“ uvedl pro server Novinky.cz pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský (Piráti).
Návrh si klade za cíl redukovat počet lodí a obnovit výhledy na řeku, zejména u Rašínova a Dvořákova nábřeží. Redakce iDNES.cz má k dispozici důvodovou zprávu, která argumentuje veřejným zájmem. „Město považuje prostor břehů za veřejný a celoměstsky významný, jehož potenciál spočívá především v pobytové a relaxační roli a jehož důležitou součástí je provozování lodí,“ píše se v odůvodnění.
Zábranského návrh popudil pražské podnikatele i politiky. „Lidé, kteří nikdy nikoho nezaměstnávali a často ani sami nenesli odpovědnost za reálný provoz firmy, dnes rozhodují o bytí a nebytí podnikatelů a živnostníků podnikajících na Vltavě, kteří své firmy budovali desítky let.“ řekl iDNES.cz radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (Naše Praha 1).
Lodě na Vltavě podle něj nejsou jen turistická atrakce. Jsou součástí života města. Vozí školní výlety, firemní akce, svatby, oslavy i běžné návštěvníky. K Zábranského návrhu navíc chybí dopadová studie a ekonomická a srovnávací analýza. „Pokud se je magistrát rozhodne zlikvidovat, odkoupí také zbytečně zmařené stamilionové investice, které svými rozhodnutími sám vynutil?“ podotkl Ryvola, který je zároveň provozovatelem lodi Pivovar kotvící u Dvořákova nábřeží.
Správce problém nevidí, podnikatelé se diví
Značná část pražských náplavek je vymezena jako přístavy ve správě magistrátu. Ty mají v každé své části stanoveny takzvané šířky stání. Vltava v Praze tudíž není podle ředitele pražské pobočky Státní plavební správy Hynka Beneše zatížena nepřiměřeně provozem osobních ani nákladních plavidel.
„Na náplavkách je vyvázáno přibližně padesát osobních lodí, které nikdy neplují všechny současně. A nákladní plavidla, tlačné remorkéry a podobně, jsou zpravidla umístěna ve veřejných přístavech Praha-Smíchov a Praha-Holešovice,“ řekl Beneš serveru Novinky.cz.
„Výhledy na Prahu jsou zajištěny díky vysokým nábřežím. Jde o další ze ztřeštěných návrhů pražských pirátů s rozsáhlými dopady na podnikání. Proto se snaží obejít Pražskou hospodářskou komoru a nedostali jsme materiál k vyjádření. Jako v případě kauzy se restauračními zahrádkami, i v tomto případě může jít o bezskrupulózní eliminaci konkurence některého ze spřátelených loďařů,“ napsal iDNES.cz Filip Dvořák, místopředseda Pražské hospodářské komory.
Nad zbrklostí návrhu kroutí hlavou i pražská lodní společnost Prague Boats. Debata o budoucnosti lodního provozu by podle její marketingové ředitelky Lucie Nedvědové neměla být vedena jen jako otázka omezení, ale hlavně jako hledání jeho kvalitnější a udržitelnější podoby. „Praha už dnes díky novým technologiím ukazuje směr dalším evropským městům, jak může udržitelná říční turistika fungovat v historickém prostředí,“ uvedla Nedvědová.
Pražský radní Zábranský podotkl, že materiál je zatím v pracovní verzi. „Chceme navázat na nové období uzavírání smluv s platností zhruba od roku 2028,“ dodal.