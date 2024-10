Petrskou čtvrtí většina řidičů objíždí kolony v centru, ulice zklidní zábrany

Ty sice umožní ze všech směrů dojet až na Petrské náměstí, ale zabrání autům pouze napříč čtvrtí projíždět. Podle projektu, jehož návrh si už městská část nechala vypracovat, k tomu přitom stačí jen umístit na náměstí pár zábran. Zbytek už zařídí jednosměrky.

Zábrany už příští rok

„Monitoring tamního provozu nám ukázal, že skoro devadesát procent aut tudy jen projíždí. Z 380 aut, která za hodinu projela místem, kde Truhlářská a Zlatnická ústí na Petrské náměstí, pouhých 60 byli místní, zásobování a lidé mající cíl cesty v této oblasti,“ popisuje radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (nez.).

Praha 1 chystá opatření, které na tomto území omezí tranzitní dopravu

„Valná většina lidí tak tímto hustě zalidněným územím pouze objíždí kolony na nábřeží. Takže zjednodušeně řečeno, kohokoliv, kdo do čtvrti vjede z nějaké konkrétní ulice, toho zase dopravní značení při výjezdu přivede do té samé,“ dodává. Například pokud někdo odbočí do Truhlářské ulice z Revoluční, může dále pokračovat pouze Soukenickou ulicí zpět na Revoluční.

Už koncem minulého týdne dostali návrh na stůl členové dopravní komise Prahy 1, aby se s materiálem seznámili. Komise nicméně už v minulosti nápad ve formě záměru posvětila.

Pokud opatření doporučí na svém listopadovém jednání, mohou ještě ten samý měsíc o věci jednat radní městské části. V případě, že rada návrh odsouhlasí, mohly by podle Ryvoly zábrany instalovat už na začátku příštího roku. První rok má být podle radního pouze zkušební a městská část po něm následně vyhodnotí, jak se opatření osvědčilo.

„Vzhledem k tomu, že to není zas tak vytížená oblast, neočekávám zásadní dopady na dopravu kolem Florence a Revoluční ulice,“ hodnotí dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.

Zábrany na Petrském náměstí by případně zasáhly do trasy autobusu číslo 194, který jezdí od Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Florenc a po cestě staví v Truhlářské i na samotném náměstí.

Součástí projektu je ale i úprava trasy při zachování obslužnosti. „Řešení spočívá v tom, že linka začne jezdit přes náměstí Republiky. V jednom směru bude do čtvrti zajíždět Zlatnickou a Petrskou bude pokračovat na Těšnov. V tom druhém projede náměstím Republiky, zajede do Truhlářské a Soukenickou se dostane na svou původní trasu do Dlouhé ulice,“ popisuje změnu trasy Ryvola.

Zamezení průjezdu čtvrtí by měl být první krok v proměně celého území. Po zklidnění dopravy tu radnice plánuje například vysázet nové stromy, instalovat pítka, lavičky a další mobiliář a také více akcentovat kulturní a společenské využití tamních ulic.

Paralelně s tím radnice chystá také proměnu ulice Na Poříčí, která propojuje Florenc s náměstím Republiky. Z té se má v budoucnu stát moderní bulvár.

Po úpravě už řadu let volají tamní obyvatelé, a to především kvůli větší bezpečnosti na této vytížené tepně. Problém je například přechod pro chodce mezi obchodním domem Bílá labuť a pasáží Archa.

„Jedná se snad o nejdelší přechod v Česku, který popírá jakékoliv předpisy,“ sděluje architekt Marek Tichý, který je autorem návrhu revitalizace. Podle Ryvoly už se projekt této přeměny finálně dolaďuje a v nadcházejících měsících bude Praha 1 žádat o stavební povolení.

Noční zákaz vjezdu

Zklidnění Petrské čtvrti není prvním opatřením tohoto druhu, které centrální městská část v současném volebním období zavedla. Letos v létě začal na druhý pokus platit částečný zákaz vjezdu do části Starého Města v nočních hodinách, konkrétně do oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou ulicí, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí.

Vedle toho Praha 1 usiluje také o zpoplatnění průjezdu Smetanovým nábřežím a částí Malé Strany.