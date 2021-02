Strážníci vyhnali sáňkující děti z Petřína, porušovaly totiž vyhlášku

Pokud se v Praze vydáte s dětmi sáňkovat, měli byste si dát pozor, zda jste si pro to nevybrali svah, který je součástí zahrad či parku.

Hlídky městské policie v posledních dnech upozorňují rodiče dětí či běžkaře, aby na určitých místech nejezdili. Stejné výstrahy se dostalo i zástupcům školky, jejichž děti sáňkovaly v blízkosti sochy Jana Nerudy v Petřínských sadech.

Na dotaz fotografa iDNES.cz, který byl v tu chvíli na místě, se strážník odkazoval na magistrátní vyhlášku o ochraně veřejné zeleně a vládní nařízení.



Informaci potvrdila i mluvčí městské policie Irena Seifertová, podle níž bobovalo asi 40 dětí v doprovodu 7 dospělých v místech, kde to vyhláška zakazuje. Hlídka je na porušování vyhlášky pouze upozornila, podobně jako přítomné lyžaře a snowboardisty. Pokutu nikdo nedostal.

„Chování na veřejné zeleni je v Praze upraveno vyhláškou města. V ní je uvedeno, že v zeleni, která je součástí zahrad a parků, je mimo jiné zakázáno lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardu,“ uvedla Seifertová.

Městská policie dosud řešila porušení vyhlášky domluvou, přestože za to hrozí pokuta až deset tisíc korun.

„Petřínské sady jsou ze strany strážníků pravidelně kontrolovány, během posledních dnů jsme zde neřešili žádné protiprávní jednání represí, ale pouze upozorněním. Co se týká zmíněného sáňkování nebo bobování, tak například vůči dětem do 15 let není možné uplatňovat žádný postih,“ dodala mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Kromě zimních aktivit zakazuje vyhláška v parcích rozdělávání ohňů, stanování či ježdění na kole. Co se týká Petřína, nesmí se tyto aktivity vykonávat v okolí Nebozízku, Seminářské, Lobkovické či Strahovské zahrady nebo v Růžovém sadě.