Prezident pokračuje v návštěvě středních Čech, zaměří se na zemědělství a ekologii

Den prezident zahájí návštěvou praporu podpory nasaditelných sil v Rakovníku, který poskytuje logistickou podporu armádám NATO. Na programu je i účast na představení projektu Netovická stráň.
Pavel následně poobědvá se zemědělci. Právě na zemědělství a péči o krajinu se zaměří návštěva ve Slaném, Mělníku a v Chorušicích, informovala prezidentská kancelář.
„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu
Během prvního dne se Pavel nejdříve sešel se starosty měst a obcí z Mladoboleslavska a Nymburska. Při návštěvě Mladé Boleslavi si pak s manželkou Evou prohlédli FIFA Arenu.
Odpoledne navštívil automobilku Škoda, kde zavítal do výroby i Škoda Muzea. Po automobilce byla na programu prohlídka zříceniny hradu Zvířetice a poté den zakončil v Nymburce, kde se setkal s vedením města a debatoval s občany.
Středočeský kraj navštívil Pavel i předloni v únoru, program tehdy zahrnoval jednání na krajském úřadě s představiteli regionu, návštěvu skláren Kavalierglass v Sázavě na Benešovsku, základní školy či domova pro seniory. Letošní cesta do regionu se uskutečnila měsíc po Pavlově oficiální návštěvě hlavního města.
18. března 2026