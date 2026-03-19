Prezident pokračuje v návštěvě středních Čech, zaměří se na zemědělství a ekologii

  7:30,  aktualizováno  7:30
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v oficiální návštěvě Středočeského kraje. Den zahájí v Rakovníku návštěvou praporu podpory nasaditelných sil. Později se program zaměří především na zemědělství a péči o krajinu. Dvoudenní návštěvu zakončí ve Slaném, Mělníku a v Chorušicích, informovala prezidentská kancelář.
Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel
Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel mladoboleslavskou automobilku Škoda včetně jejího muzea. (18. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Den prezident zahájí návštěvou praporu podpory nasaditelných sil v Rakovníku, který poskytuje logistickou podporu armádám NATO. Na programu je i účast na představení projektu Netovická stráň.

Pavel následně poobědvá se zemědělci. Právě na zemědělství a péči o krajinu se zaměří návštěva ve Slaném, Mělníku a v Chorušicích, informovala prezidentská kancelář.

Během prvního dne se Pavel nejdříve sešel se starosty měst a obcí z Mladoboleslavska a Nymburska. Při návštěvě Mladé Boleslavi si pak s manželkou Evou prohlédli FIFA Arenu.

Odpoledne navštívil automobilku Škoda, kde zavítal do výroby i Škoda Muzea. Po automobilce byla na programu prohlídka zříceniny hradu Zvířetice a poté den zakončil v Nymburce, kde se setkal s vedením města a debatoval s občany.

Středočeský kraj navštívil Pavel i předloni v únoru, program tehdy zahrnoval jednání na krajském úřadě s představiteli regionu, návštěvu skláren Kavalierglass v Sázavě na Benešovsku, základní školy či domova pro seniory. Letošní cesta do regionu se uskutečnila měsíc po Pavlově oficiální návštěvě hlavního města.

18. března 2026
