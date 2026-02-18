Místo dalšího centra pro narkomany v Praze 1 radši mobilní kontejnery, radí Pavel

První přijel prezidentův doprovod z Hradu, on sám dorazil k Úřadu městské části Prahy 5 později spolu s první dámou Evou Pavlovou. Starosta Lukáš Herold prezidentský pár přivítal květinami. Dorazili i primátor Bohuslav Svoboda či jeho náměstkyně Alexandra Udženija. Spolu s dalšími starosty městských částí a zastupiteli policistů zasedli ke stolu k debatě o drogové problematice.
„Před problémem nestrkáme hlavu do písku, děláme, co můžeme, ale pomohlo by nám, kdyby se přidal někdo další a nízkoprahová centra vznikla i jinde,“ řekl Herold na úvod. Prezidenta zasvětil do problémů v souvislosti s drogami ve své městské části.
Petr Pavel reagoval, že by rád debatoval o tom, proč se zdá, že město jde opačným směrem oproti vytyčené strategii. Proč budovat nová centra ve velkých městských částech a vestibulech metra, kde je výskyt narkomanů výrazně nežádoucí? Precedens podle jeho slov napovídá rozprostřít více kontaktních center do více městských částí.
Loni v červnu městská rada rozhodla o zřízení tří nových kontaktních center pro drogově závislé – ve vestibulu stanice metra Můstek na Jungmannově náměstí, u stanice Nádraží Holešovice a u metra Českomoravská či Letňany. Ani jedno zatím nefunguje. „Přišlo by mi přirozenější posunout to možná trochu dál,“ podotkl prezident.
Navrhuje spíše kontejnerové řešení. „Dají se řešit tak, aby příliš nenarušily vzhled. Je možné jejich přesunování podle potřeby. Zároveň je to nenákladné a spolu s terénními službami by to bylo řešení, které by nebylo třeba trvalé, ale bylo by levnější, než vytvářet centra v budovách, které se nám těžko shánějí a odkupují.“
Vyzval k debatě na toto téma. „Myslím, že jsme dobří ve vytváření koncepcí, ale potom nám dochází dech na jejich naplňování,“ míní Pavel. Pražský primátor Svoboda mu na to odpověděl, že problematika je složitější. Drogově závislí se podle něj drží v centru města a nepojedou na periferii.
Na debatu byli pozváni zástupci některých městských částí, například Prahy 1, 2, 7 a 9, dále ředitelé pražské policie, městské policie a záchranné služby. Přítomni jsou také odborníci na drogovou problematiku.
Buďánka a Cibulka
Prezident se poté přesunul do Buďánky a na Cibulku. Někdejší kolonii dělnických domků v Praze 5 v 90. letech obývali squatteři. V roce 1997 přešla Buďánka do správy městské části a byla vyhlášena památkovou zónou. Většina objektů byla kvůli špatnému stavu zbourána, první kompletně obnovený objekt byl otevřen v roce 2016, má sloužit jako komunitní prostor.
Chátrající usedlost Cibulka v Košířích se má pod patronací Nadace rodiny Vlčkových proměnit v dětský hospic, pomáhat by mohl až 350 rodinám.
Odpoledne Petr Pavel zakončí svůj pražský program procházkou na Dívčí hrady a Prokopským údolím.
Olympiáda je nyní nereálná
Během prvního dne návštěvy diskutoval Pavel se žáky základní školy v Letňanech, přičemž připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu. Následně probíral s vedením města problematiku bydlení a dopravních staveb či školství v metropoli. Odpoledne se vydal na nádraží Bubny, kde mu vedení Prahy prezentovalo návrh Vltavské filharmonie. Po návštěvě kampusu Českého vysokého učení technického zamířil na debatu s občany.
Na tiskovém brífinku se Pavel vymezil vůči úvaze ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který si dle vlastních slov dovede představit Česko v roli hostitele olympijských her, aniž by měl obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice.
„Myslím si, že země jako Česká republika, která se navíc teď potýká s rozpočtovými problémy, za současné situace organizačně ani finančně na pořádání olympijských her nemá,“ řekl prezident.
Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze
Pavel Prahu navštívil již v červnu 2023. Před třemi lety při své první oficiální návštěvě Prahy například slavnostně otevřel prezidentskou knihovnu T. G. Masaryka v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Podíval se také do Centra architektury a městského plánování, na stavbu linky metra D a do komunitního rodinného centra Jahoda na Albertově.
Kraje navštěvuje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 už byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v lednu vydal do Olomouckého kraje, dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji.