Nacher: ANO podílející se na vládě v Praze byl skutečně jeden ze scénářů

Když jsme spolu dělali rozhovor na konci října, zahráli jsme si v něm takovou tipovačku na to, v jaké podobě vznikne pražská vláda. Dával jste největší šance SPOLU s Piráty. Jaký je váš nynější tip?

Nyní skutečně nevím. Že tři měsíce po volbách nemá Praha novou radu, to je opravdu zvláštní situace. Nabídkou na vznik menšinové rady s dočasnou podporou jsme chtěli dát prostor podobnému scénáři předejít. K tomu ta veškerá jednání směřovala, načež do toho zcela nepředvídatelně a nepochopitelně hodila vidle Hana Kordová Marvanová.

K Haně Marvanové se ještě dostaneme. Ale zpět k našemu minulému rozhovoru: už tehdy se v zákulisí mluvilo o variantě menšinové vlády koalice SPOLU pro Prahu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za podpory ANO, ke které se, jak říkáte, i směřovalo. Je teď tato varianta definitivně mrtvá?

Teď budu mluvit za sebe. Za mě je dočasná podpora menšinové rady passé. Jako předseda zastupitelského klubu ANO budu hájit pozici, že už bychom měli jednat jenom o vzniku většinové koalice. Samozřejmě pokud k tomu jednání budeme pozváni. Dočasná menšinová rada jako překlenovací krok je za mě mrtvá záležitost.

Kdo vlastně přišel s tím, že Bohuslav Svoboda má být primátorem a zároveň nebýt v radě? Jen připomenu, že to měl být ten klíčový bod čtvrtečního zastupitelstva. Přišlo s tím ANO, nebo SPOLU?

Když na začátku prosince zkrachovala jednání mezi Piráty a SPOLU, SPOLU jednoznačně vyhlásilo, že hledá podporu pro vznik menšinové rady. Oživili tak naši šest týdnů starou nabídku. My jsme na to tedy logicky přistoupili a chtěli stavět na programové shodě, nikoliv na licitaci o počtu křesel.

Ukázalo se, že se naše programové cíle ze 100 % shodují, a řekněme, že z 80 % také cesta, jak k nim dojít. Následně ve středu, den před jednáním zastupitelstva, nás vyjednavači SPOLU informovali, že hlas Hany Kordové Marvanové pro menšinovou radu s podporou ANO není úplně jistý. V tu chvíli jsme úplně přestali řešit program a řekli jsme si, že se dohodneme alespoň na volbě primátora. A Hana Kordová Marvanová s tím souhlasila.

Dobře, ale vraťme se k té původní otázce. Kdo přišel s tím návrhem, že Bohuslav Svoboda by měl být primátorem, ale nebýt radním? ANO?

To byl společný nápad, na kterém jsme se všichni shodli. Netuším, kdo to řekl první, je možné, že já. Naší snahou bylo dojít k nějakému posunu, k nějakému impulsu a volbě docenta Svobody jakožto lídra vítězného subjektu nikdo nezpochybnil. Ani Hana, ani Praha Sobě, ani Piráti. Ale když se na to ptáte, já osobně jsem rád, že postup, který jsme zvolili, byl legislativně v pořádku – to potvrdil jak šéf legislativního odboru magistrátu, tak ministerstvo vnitra. A na tom všem je krásně vidět, jak se dělá aktivistická politika.

Co máte konkrétně na mysli?

Mám na mysli Piráty a Prahu Sobě. Oni když s něčím nesouhlasí, tak je jim úplně jedno, že je nějaké odborné stanovisko ministerstva vnitra, legislativního odboru magistrátu. Budou hledat někoho, kdo ten jejich pohled stvrdí – a to tak dlouho, dokud ho nenajdou. A toho někoho našli v ústavním právníkovi Kyselovi.

Pro mě je to precedent, že až si budu na něco stěžovat a oni mi tam budou mávat stanoviskem legislativního odboru nebo stanoviskem ministerstva vnitra, řeknu jim, že mi to nestačí, protože jim to také nestačilo. Oni nejsou schopni přijmout jiné vidění světa.

Dobře, ale podle mých informací se k této neobvyklé variantě volby primátora, který nebude součástí rady, přistoupilo i kvůli tomu, že jste chtěli odblokovat jednání zastupitelstva tak, aby je nekomplikoval Zdeněk Hřib. Je to tak?

Volba primátora měla několik rovin. Jednak mělo jít alespoň o nějaký posun, mělo jít o krok, který nemůže nikdo zpochybnit, a také o to, že volba mohla motivovat, aby se koaliční jednání posunula konečně dopředu. Ale určitě v tom hrál svůj význam i faktor, že se bude jinak řídit jednání zastupitelstva. Vždyť minule primátor Hřib vyhlásil svévolně sedmihodinovou pauzu, aby nás nakonec svolal na třetí hodinu ráno do sálu. Ustavující zastupitelstvo může podle zákona řídit pouze dosluhující primátor, případně nejstarší zastupitel. Takže ano, i toto byl jeden z důvodů, aby zastupitelstvo řídil Bohuslav Svoboda místo Zdeňka Hřiba.

Tento plán ale nevyšel právě kvůli zmiňované Haně Kordové Marvanové. Co se tedy stalo, že změnila názor, když – jak říkáte – o den dříve s volbou primátora souhlasila?

Když těsně před jednáním zastupitelstva přišla s tím, že menšinovou radu SPOLU nepodpoří, což já beru jako podraz svých kolegů, sáhli jsme po variantě, která se zdála být bezproblémová a se kterou Hana souhlasila. Měl jsem pocit, že ji dokonce vítá. A teď se můžeme dohadovat, co změnilo její názor. Určitě to nebyl právní rozbor legitimity této volby, určitě to nebyla osoba Radmily Kleslové, protože ta je zastupitelkou od začátku a nenastoupila včera odpoledne.

Za mě je jediné vysvětlení toho, co se změnilo mezi čtvrtečním dopolednem, kdy Marvanová ještě médiím potvrdila, že bude volit docenta Svobodu, a čtvrtečním odpolednem, kdy obrátila, byla společná fotka s Radmilou Kleslovou, která spustila vlnu reakcí. (Hana Marvanová byla minulým režimem uvězněna - pozn. red.) Bylo by fér, aby to Hana přiznala. A já si kladu otázku, jestli to byl záměr, nechat se vyfotit společně s Radmilou Kleslovou, nebo jen šílený amatérismus.

Fotka s Kleslovou

To mi chcete říct, že Hana Marvanová vyhledala Radmilu Kleslovou před objektivy fotografů, aby jí společná fotka a reakce na ni daly omluvenku na to, že nebude hlasovat pro Bohuslava Svobodu jako primátora, jak slíbila? To mi zní, při vší úctě, poněkud zvláštně.

Sám tomu nevěřím, ale jinak si to nedokážu vysvětlit. Pokud má někdo takový odpor k Radmile Kleslové, pak nevím, proč se s ní baví pět minut v místě, kde je v té chvíli největší hustota novinářů v zemi. Buď šlo o záměr, nebo o amatérismus. Obojí je na pováženou.

Prokop Vodrazka @ProkopVodrazka Zatímco probíhá rozprava, v zákulisí se k debatě dostaly dvě ženy, které část lidí vnímala jako jakési protipóly případné spolupráce Spolu a ANO - tedy Hana Marvanová a Radmila Kleslová. Druhá jmenovaná řekla, že je to nesmysl. "Obě jsme advokátky, profesně si rozumíme," řekla. https://t.co/e6ioTnMzSn oblíbit odpovědět

Tak to nemusí být ani záměr ani amatérismus, ale jen šlo o její reakci na negativní ohlasy veřejnosti. Třeba ji jen utvrdily v tom, že dělá něco, s čím vnitřně nesouhlasí. Nemyslíte, že by to tak mohlo být?

To přece musí někdo po 32 letech v politice vědět, že se nebudu bavit s tím, kdo je tak pro mě nepřijatelný. Navíc tak, aby mě u toho někdo vyfotil. A docela mi vadí ten kontext. Když Hana Marvanová potřebovala hlasy ANO pro sebe, opřela se o ně – Muzeum paměti 20. století či družstevní bydlení. Stejně tak jí nevadila podpora ANO před druhým kolem senátních voleb či v momentě, kdy byla pověřena zastupitelstvem koordinací auditů v rámci dozimetru, což vehementně kritizovali Piráti a Praha Sobě. Když naopak jde o podporu ze strany ANO, která se jí přímo netýká, nastává problém. Toto vyzobávání a zneužívání ANO mi opravdu vadí.

Bavíme se tady o Haně Marvanové bez Hany Marvanové. Stačil jste s ní už o tom mluvit? Vysvětlila vám svou změnu postoje?

Napsal jsem jí osobní SMSku, známe se 25 let, ona mi odepsala a tím to pro mě končí.

Z toho mi skutečně vyplývá, že případná menšinová rada SPOLU s podporou ANO je definitivně neprůchozí.

Jak jsem říkal, ta naše původní nabídka je passé a vlastně není ani potřeba. Tím, že ustavující zastupitelstvo bude pokračovat až 16. února, vznikl dostatečný časový prostor pro vyjednávání. A to, že do té doby bude Praze vládnout stará rada, s tím se prostě nedá nic dělat. Já osobně budu navrhovat klubu, abychom už jednali jen o klasické koalici.

Klasické koalici s ANO, nebo bez ANO?

Samozřejmě s naší účastí.

Ptám se, protože v kuloárech už nějakou dobu zaznívá, že podpora menšinové rady SPOLU měla jediné vysvětlení – prezidentské volby. A že po nich by došlo na dovolení ANO do rady. Co vy na to?

Toleranci jsme dávali s vědomím, že nová koalice může vzniknout i na vládním půdorysu a že když Piráti přijdou o funkce, dostali by jinou motivaci pro vyjednávání. S tím jsme do toho šli a to byl jeden ze scénářů. Druhý scénář byl skutečně takový, že by se podpora menšinové rady mohla přeměnit ve vznik většinové s účastí ANO. A o to budeme usilovat nyní, bez toho mezikroku. Zároveň platí, že nechceme být v koalici za každou cenu.