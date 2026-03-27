Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě

„Upozorňujeme, že hledaný muž může být ozbrojený, je uživatelem drog a má kriminální minulost. V minulosti u sebe nosil například sekeru či nože,“ uvedli policisté v příspěvku na sociální síti X.
Apelují na lidi, aby se ho nesnažili zadržet a ihned volali tísňovou linku 158. „V současné době je podezřelý z trestného činu vražda,“ napsali policisté.
Hledaný šestačtyřicetiletý Jaroslav Rychtera nemá stálé bydliště a podle policie má za sebou „bohatou trestní minulost“. Měří 190 až 191 centimetrů a jeho zdánlivé stáří je 47 až 50 let. Má hnědé oči.
Požár střechy vybydlené budovy v ulici U Plynárny v pražské Michli likvidovali hasiči ve čtvrtek. Vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř.
Během zásahu hasiči spolu s policisty narazili na tragický nález. „Při dohašování požáru jsme našli ohořelé tělo ženy. Nyní zjišťujeme její totožnost a ve spolupráci s hasiči také příčinu požáru,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Podle něj budova fungovala jako squat.
Kubelíkův rodný dům
Budova, kterou požár zasáhl, je historicky cenný objekt. Jde totiž o rodný dům slavného českého houslisty a skladatele Jana Kubelíka, otce dalšího velikána české hudební scény - dirigenta Rafaela Kubelíka. „Můžu potvrdit, že domek, který hořel, je rodiště slavného houslového virtuóze Jana Kubelíka,“ uvedla mluvčí Prahy 4 Edita Řeháková.
Budova v ulici U Plynárny patří k posledním dochovaným stavbám původní zástavby historického jádra čtvrti Michle. Objekt je navíc od února 2017 chráněn jako kulturní památka České republiky.
Zchátralý rodný dům houslisty Kubelíka v Michli se v muzeum nepromění
Dům byl podle památkového katalogu postaven kolem roku 1878 a 5. července 1880 se v něm Jan Kubelík narodil. V průběhu let prošlo stavení řadou úprav a stalo se součástí širšího průmyslového areálu. Ve 20. letech například patřil k továrně na mýdlo - Hellada (později n. p. Pražské svíčkárny).
V současnosti vlastní dům René Kubelík, pravnuk slavného houslisty. Stavení však již dlouhé roky chátralo.