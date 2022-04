Lupič s nožem přepadl prodavačku v potravinách. Pátrá po něm policie

„Kriminalisté z Prahy III pátrají po dosud neznámém muži, který v Náchodské ulici v Praze 9, přepadl prodavačku potravin. Maskovaný muž vstoupil do provozovny a rovnou zamířil k pultu, za nímž stála obsluha. V ruce držel nůž a vyhrožoval prodavačce, že pokud mu nedá do minuty peníze, tak ji pobodá. Žena z obavy o svůj život otevřela pokladnu, podezřelý si dal veškeré bankovky do igelitové tašky a následně z místa odešel,“ popsala událost krajská mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý muž vidět. Před loupeží si zřejmě v domnění, že ho nikdo nevidí, nasazuje masku.

„Pokud ho poznáváte, nebo víte, kde se zdržuje, ozvěte se prosím na linku 158,“ uvedla Siřišťová.

Policie celý případ vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za což muži v případě dopadení a odsouzení hrozí až deset let vězení.