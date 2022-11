Žluté lázně v Podolí se rozzářily, otevřel se v nich park Světla vyprávějí

„Světelnou expozici, kterou jsme nazvali Světla vyprávějí, bychom rádi přenesli do kouzelné Prahy, která má úžasnou atmosféru,“ říká o instalaci Eva Poláčková, jednatelka a majitelka Decoled. Doplňuje, že podobný koncept má společnost i v dalších městech České republiky, ale také v zahraničí.

Výstava má lidem pomoci zapomenout na veškeré starosti a předvánoční shon. „Zářivá výzdoba, světelné ozdoby, jedinečné 2D a 3D dekorace a originální sochy vás přenesou do světa, kde prožijete ten nejkrásnější vánoční příběh,“ lákají pořadatelé.

Podle Poláčkové se v areálu nachází asi 400 tisíc světýlek. „Jsou tu zejména atributy Vánoc a samotné Prahy,“ doplňuje.

Výstava není ani nijak energeticky náročná. Společnosti si spočítala, že hodinový provoz stojí asi 50 korun.

Areálem se lze projít každý den v době od 16 do 21 hodin, vstupenky však budou na místě v prodeji pouze do 20 hodin. Otevřeno bude minimálně do Vánoc.

Do 25. listopadu je na výstavu zvýhodněné vstupné, dospělí zaplatí 200 korun, děti 150 korun a rodinné vstupné pak vyjde na 600 korun. Vstupenky lze pořídit také on-line.

„A pokud chcete, aby váš zážitek získal na třpytu a záři, tak pak se nechte k světelné zahradě dovést ozdobenou sváteční tramvají,“ říká Poláčková.