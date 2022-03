Památky kvůli nákladům na energie podraží, vstupné se zvýší asi o 30 korun

Vstupné na památky Vyšší cena: V průměru o 30 korun, tedy asi o 15 procent, zdraží vstupné na památky spravované státem. Důvodem jsou zvýšené výdaje především za ceny energií a služby spojené se zabezpečením objektů. Děti levněji: NPÚ snížil oproti loňskému roku o deset procent vstupné pro kategorii šest až 18 let. Loni děti platily 50 procent základního vstupného, letos to bude 40 procent. Čtyři miliony: Tolik turistů by mohlo letos přijet do Prahy.