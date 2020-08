Z Vyšehradu spadl muž s třemi promile, po skále pro něj slanili hasiči

K události do ulice V Pevnosti vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému v neděli krátce po 15. hodině. „Byl nám oznámen pád muže z Vyšehradu,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Muž spadl zhruba do osmimetrové hloubky. Do sanitky mu pomohli hasiči. „Byl vyproštěn pomocí lezecké techniky a předán do péče zdravotnické záchranné služby,“ informovali na Twitteru krátce před 16. hodinou.

„Osmadvacetiletý muž utrpěl po pádu středně těžká zranění, která ho neohrožovala na životě, nicméně byl transportován do nemocnice v Motole,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Ondřej Franěk.

Vše zatím nasvědčuje tomu, že za pád si může sám a o úmysl zřejmě nešlo. „Podle prvotních informací z místa spadl z hradeb bez cizího zavinění a nadýchal přes tři promile alkoholu,“ doplnil Rybanský.