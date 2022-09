VIDEO: Pražské gorily už se předvádí v novém. Pavilon Dja vznikal skoro deset let

Na státní svátek vychází již 91. výročí zahájení provozu pražské zoo. Zahrada u té příležitosti přichystala „projekt desetiletí“, jak nový pavilon nazval ředitel zoo Miroslav Bobek.

Na slavnostním zahájení vystoupili kromě Bobka primátor Prahy Zdeněk Hřib, jeho náměstkyně Jana Plamínková, kmotři stavby pavilonu herecký pár Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Spolu s nimi slavnostní pásku přestřihli i bývalý reprezentační fotbalista Karel Poborský, zpěvačka Lucie Bílá a ministr zahraničí Jan Lipavský.

Kromě goril včetně nového páru samce Kisuma a samice Duni, dcery slavné Moji, zde své domovy nalezla i další zvířata od gueréz, kočkodanů, osináků až po kaloně, talapoiny či štětkouny.

Přes léto mohli návštěvníci Zoo Praha zavítat pouze do původního pavilonu, kde zůstal stříbrohřbetý samec Richard a mladí samci Kiburi a Nuru. Zbytek goril byl již přestěhován do nového, kde byli až do dneška před návštěvníky skryti. Lidé opět oblíbená zvířata mohli spatřit až na slavnostním otevření.

Je 28. září 11.00 a právě otevíráme Rezervaci Dja – nový pavilon goril!

Více o našem projektu desetiletí zjistíte na webu: https://www.zoopraha.cz/dja

„Doufám, že dnes gorilkám pršelo štěstí a přeji jim, aby se jim tady moc líbilo,“ řekla jedna z návštěvnic.

Speciální program pokračuje během celého dne. Lidé se mohou vydat na cestu kamerunským pralesem, nakoupit na africkém tržišti, poslechnout si tradiční hudbu, naučit se základy tamního jazyka koonzime, vyrobit si masku či náramek a nasednout do pravého Toulavého autobusu.

Celý objekt nového pavilonu se budoval tři roky, urbanistická studie vznikla už v roce 2013. Celých šest let trval vleklý boj vedený proti jeho výstavbě. Stavět se tak mohlo začít až v roce 2019. Náklady na výstavbu byly 300 milionů korun. K největšímu pavilonu v zoo vedou lávky od výběhu žiraf a od slonů, vznikl zde nový vchod do zoologické zahrady