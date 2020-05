Dávejte k nám děti, jen když je to nutné, prosí rodiče otevřené školky

Je krátce před osmou hodinou ranní. Rodiče s dětmi stojí před vchodem do nymburské mateřinky Sluníčko a oplachují si ruce dezinfekcí. Dvoumetrové rozestupy vymezují značky na schodech.

Zatímco vedoucí školky Kateřina Hrbáčková pomáhá rodičům s vyplněním čestného prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění, učitelka v zádveří měří předškolákům bezdotykově teplotu.

Poté rodiče potomky v šatně svlékají, sundávají jim roušky a odvádějí do tříd. “Mise“ dokončena.

„Žádali jsme maminky a tatínky, aby do školky dávali děti, jen pokud je to opravdu nutné. Cením si, že byli vstřícní a snažili se nám vyhovět,“ říká Hrbáčková.



MŠ Sluníčko navštěvuje celkem 75 dětí, nyní jich po nucené „pandemické“ pauze přišlo 21. Dopoledne si hrají na školní zahradě, která je uměle rozdělena na tři menší hřiště.

„Stejný je i počet tříd. Skupiny jsme nechali stejné, aby se později – až se k nám 25. května nahrnou další děti – mezi sebou nemísily,“ vysvětluje Hrbáčková.

Pravidla na poslední chvíli

Nymburk je v opětovném zprovozňování školek krajským „pionýrem“, mateřinky jsou tam otevřené už od včerejška. Další města se přidají v průběhu května. Na přesné metodické pokyny však museli zřizovatelé mateřinek čekat až do soboty.

Přitom ministr školství Robert Plaga (ANO) údajně obcím slíbil, že jim tento manuál resort zašle do konce dubna. Starostové hovořili dokonce o horkém bramboru, se kterým si na ministerstvu moc nevědí rady.

Co se tedy pod onou žhavou slupkou horkého bramboru ukrývá? „Děti a pedagogičtí pracovníci nemusejí nosit roušky v prostorách školky,“ zní důležitá pasáž ze souboru hygienických a bezpečnostních pokynů.

Při cestě do mateřinky však děti i jejich rodiče roušku mít musejí. Pro pobyt venku se využívá pouze areál školky, tedy zahrada nebo hřiště. „Učitelkám doporučujeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší část dne trávit venku v areálu školky,“ píše se v manuálu. Při příchodu si musí po přezutí každý důkladně umýt ruce.

Mezi další opatření patří mimo jiné pravidelné dezinfikování povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí (kliky dveří, spínače světla, klávesnice i počítačové myši, pozn. red.), zvýšená hygiena při stravování nebo časté větrání. Při prvním vstupu do znovuotevřené školky musejí rodiče podepsat již zmíněné čestné prohlášení, že jejich dítě nemá příznaky infekčního onemocnění.

Maximální počet dětí v jedné třídě však soubor opatření ministerstva (kupodivu) nestanovuje. Většina mateřinek se tak řídí pokyny pro základní školy, ve kterých budou žáci 1. stupně od konce května maximálně v patnáctičlenných skupinách. Ale zpět od protokolární řeči dokumentů k praxi středočeských měst. V tom největším – Kladně – plánují mateřinky otevřít 25. května.

„Po diskusi s ředitelkami jsme se rozhodli rodičům rozeslat dotazníky, abychom zjistili, kolik dětí se do školek chystá vrátit. Počet žáků bude totiž klíčový pro přípravu učeben, zajištění stravy a volnočasových aktivit, na které se jednotlivá zařízení musí připravit,“ říká primátor Kladna Dan Jiránek (ODS).

Děti prohlédnou i termokamery

V poslední májové pondělí se chystají otevřít školky také v Benešově.



„Město je zřizovatelem pěti mateřských škol. Jejich otevření plánujeme v podobném režimu, jako bude probíhat výuka na prvním stupni základních škol – tedy maximálně 15 dětí ve skupině,“ vysvětluje vedoucí benešovského odboru školství, kultury a sportu Ivana Kárová. V Kolíně se děti do mateřinek vrátí už příští pondělí. „Původně jsme chtěli školky otevřít až 25. května. Zjišťovali jsme však zájem rodičů, a protože skoro polovina časnější otevření školek uvítala, rozhodli jsme jim vyhovět,“ potvrzuje mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

O opětovném otevření tříd v mateřských školách v Berouně rozhodne tamní rada města na svém zítřejším jednání.

„Také my jsme zjišťovali předběžný zájem rodičů. Do dotazníkového šetření se zapojily tři čtvrtiny z nich a polovina by umístění dětí do mateřinky uvítala. Školky tedy otevřeme přibližně v polovině května,“ sdělila Petra Lišková z kanceláře tajemníka města Beroun.

V Dolních Břežanech projevily zájem o znovuotevření školek dokonce dvě třetiny rodičů. „Školku bychom rádi otevřeli už 11. května. A zároveň plánujeme, že hlavní vstup opatříme termokamerou. Budeme tak vědět, zda do školy nepřichází dítě s teplotou,“ dodává starosta Věslav Michalik (STAN).