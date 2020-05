V blízkosti přehrady Orlík se pohybuje srnec albín, zvíře bez pigmentace

„Je to odlišnost, není to nic abnormálního. Jde o ztrátu pigmentu. Není to věc běžná, ale v přírodě je to občas vidět,“ řekla iDNES.cz Andrea Güttlerová z Českomoravské jednoty myslivecké.

Na facebookové stránce přehrady Orlík lidé komentují, že měli možnost srnce albína vidět. Zvíře bylo spatřeno mezi Klenovicemi a Trhovkami.

Podle Güttlerové srnci albíni nejsou nijak chráněni a myslivci je mohou normálně lovit. Zároveň neplatí pravidlo, že pokud by šlo o srnku-albínku, že její potomci budou bílí, spíše je to nepravděpodobné.