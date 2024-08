Rozkopaná Praha. Dělníci se opírají o lopaty, ale i makají, zjistili redaktoři

Zdaleka nejvíce řidiče v Praze omezuje rekonstrukce Barrandovského mostu. Hotová měla být už příští týden, ale nakonec místo toho město doufá, že se podaří oprava stihnout aspoň do konce letošního roku. Ukázalo se totiž, že opravovovaný severní most je v mnohem horším stavu než již opravený jižní. Projektanti a inženýři tak strávili dlouhé týdny vymýšlením řešení, které zahrnuje podepření konců mostu a jiný postup při betonování.

O to víc musí nyní stavební firma Porr, která most opravuje, spěchat. „Běžná pracovní doba je zde od 7 do 19 hodin, a to každý den včetně víkendů a svátků. V některých případech betonujeme z důvodu letních vysokých teplot už od 5. hodiny ranní a podle aktuální situace na stavbě také operativně prodlužujeme pracovní dobu až do 22 hodin. V nejvyšším stupni rozpracovanosti máme na stavbě až 100 dělníků denně,“ říká Martin Ředina, ředitel Oblasti mostních staveb ve společnosti Porr.

V pátek 26. července i v pondělí 5. srpna se na stavbě pohybovaly desítky dělníků. Kromě práce na samotném mostě zde navíc další firma budovala konstrukci pro podepření druhé poloviny mostu, kterou firma opravuje od tohoto pondělí.

Nejméně lidí, jen zhruba dvacítka, zde bylo ve středu 14. srpna. „Ten den se dělaly už pouze o dokončovací práce těsně před zprovozněním 3. etapy, ke kterému došlo následně v sobotu dne 17. srpna,“ vysvětluje Ředina s tím, že se například natíraly římsy nebo dokončovalo zábradlí.

Zúžená magistrála

Neméně velké dopady na provoz v Praze má i stavba tramvajové trati v horní části Václavského náměstí spojená s jeho kompletní proměnou. Pro dopravní podnik tady práce provádí společnosti Eurovia. Během všech návštěv, tedy v pondělí 15. července, v pátek 26. července a ve středu 7. srpna dělníci pracovali takřka na celém náměstí. Nejvíce se to jimi hemžilo v místech stávající tramvajové tratě, která kříží prostředek náměstí a je potřeba jí připravit na napojení nového úseku.

Opravy a stavba tramvajové trati na Václavském náměstí (21. srpna 2024)

Pouhé jednotky dělníků se ale vždy pohybovaly po uzavřené části magistrály. Firma v těchto místech opravuje strop vestibulu stanice metra Muzeum. Aby tamní dopravu opravy zatěžovaly co nejméně, rozhodl dopravní podnik o tom, že se bude strop opravovat postupně po malých částech, aby nemuselo dojít k výrazně větší nebo dokonce úplné uzavírce magistrály. Pracuje se tak vždy na malém staveništi, které se přesunuje

Neprůjezdné Holešovice

Velmi krušné léto prožívají Holešovice. Projet touto čtvrtí připomíná kvůli množství uzavírek spíše labyrint. Tou největší je rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů. Stavbu redakce poprvé navštívila v pátek 19. července. Poblíž Strossmayerova náměstí tam dopoledne postávala parta dělníku, opírajících se o lopaty nebo posedávajících ve výkopech.

Opravy ulice Dukelských hrdinů v Holešovicích (21. srpna 2024)

O kus dál ale podobná skupina pracovala v plném nasazení. „My spolu nemáme nic společného, každá parta jsme z jiné firmy a máme vlastní pravidla, zadání i pracovní dobu,“ podotkl jeden z pracovníků.

Parametry testu Pro test redakce zvolila rekonstrukci Barrandovského mostu, proměnu horní části Václavského náměstí a opravu ulice Dukelských hrdinů v Holešovicích. Staveniště jsme navštívili celkem třikrát, a to v různé dny v týdnu i časy. Jedna z kontrol se uskutečnila v pondělí dopoledne, další ve středu odpoledne a třetí v pátek opět dopoledne. Každá z návštěv na konkrétním staveništi se uskutečnila v jiný týden.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí Eurovia Iveta Štočková. „Na stavbách jako je ta v ulici Dukelských hrdinů nebo na Václavském náměstí dochází k souběhu několika samostatných zakázek, různých firem pro různé zadavatele. To znamená, že na stavbě, kterou vidíte, se nepohybuje pouze naše společnost. Musíme se tak navzájem sladit a současně reagovat i na vzniklé situace, jako jsou objevené inženýrské sítě,“ vysvětluje. Dodává také, že extrémní letní teploty představují obrovskou zátěž pro všechny pracovníky v terénu, a proto si musí dělat pravidelné přestávky, více se střídat a odpočívat na stinných místech.

V pondělí 29. července pak bylo na staveništi ještě více lidí než napoprvé, přičemž je doplňovali i zeměměřiči. Ve středu 14. srpna v půl 4 odpoledne už ale byla ulice pustá. „Pokud nám to harmonogram a technologie umožní, snažíme se upravit denní režim tak, že více pracujeme v ranních a večerních hodinách, kdy bývají teploty nižší. Případně také upravujeme pracovní dobu tak, že začínáme brzy ráno a končíme s pracemi dříve,“ popisuje Štočková.