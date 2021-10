Výměna okapů za méně kvalitní vyšla na 270 tisíc, žena podvodníky nahlásila

Údajní opraváři nabízeli své služby na internetu, kde si je vyhledala jednasedmdesátiletá žena. Předem si domluvili jen rozsah prací včetně data příjezdu, cena ale měla být upřesněna na místě.

Když čtveřice mužů za ženou přijela, dělali nakonec na úplně jiných věcech, než se domluvili.

„Muži začali demontovat z domu zdravé okapy s tím, že je potřeba je také vyměnit, a přidali i sumu, kolik to bude stát. Ženě se tři tisíce zdály nesmyslné, a když se proti částce i výměně ohradila, byla poslána do kuchyně, aby udělala kávu,“ popsal mluvčí policie Jan Rybanský s tím, že takto se ženy zbavili, aby jim nemluvila do práce.



Když se žena vrátila i s kávou, zjistila, že opraváři už jsou hotoví. Jenže střecha zůstala neopravená a okapy byly vyměněny za méně kvalitní. Svůj výkon „pracanti“ ocenili na dvě stě sedmdesát tisíc korun. Mělo se jednat navíc o slevu, protože s potvrzením by byla práce dražší.

Žena takovou částku doma neměla, tak souhlasila, že ji muži odvezou k bankomatu. Během cesty si konsternovaná žena celou situaci promyslela, a po vystoupení odešla na policejní stanici.

„Podezřelí mezitím stačili ujet, nicméně podle udané registrační značky je policisté nedlouho poté zadrželi. V současné chvíli je dvojice mužů stíhána vazebně pro podezření z trestných činů podvod a poškození cizí věci, neboť škoda, která byla na střeše jejich zásahem způsobena, je předběžně odhadnuta na bezmála sedmdesát tisíc korun,“ informoval Rybanský.



Policisté o případu informují především proto, že zatím vědí o dvou podobných podvodech, které měli mít muži na svědomí. V posledních měsících ale mohlo být poškozených více.

Muži se podle Rybanského zaměřovali na seniory, na které vyvíjeli psychický nátlak, když chtěli zaplatit za práci, kterou nevykonali.