Oprava nádražních budov v Berouně se protahuje, trvá už dvanáct let

„Naše desetiletá dvojčata si nepamatují, že bychom tady neuhýbali bagrům, náklaďákům a lešenářským trubkám. A stavbaře si jako malá pletla s výpravčím,“ vypráví Berouňanka Tereza Herlíčková.

Nejprve totiž začaly stavební stroje a nákladní auta rejdit pod blízkým dálničním mostem. To když před dvanácti lety vznikalo záchytné parkoviště. Potom se stavbaři přemístili do těsného sousedství vlakového nádraží, když budovali nové autobusové nádraží.

V roce 2018 vjely bagry a buldozery na nástupiště a do kolejišť, když se dodělával železniční koridor. Loni se objevily mezi Litavkou a dálničním náspem při stavbě dalšího záchytného parkoviště. A ještě v tom samém roce na konci srpna začali dělníci s bouráním uvnitř výpravní budovy a odbavovací haly. S ročním zpožděním tam totiž odstartovala rekonstrukce téměř půl století starého komplexu vzájemně propojených budov.

„Zvlášť hala s pokladnami byla socialistické retro. Možná to měli zachovat. Jako skanzen pro další generace,“ sarkasticky navrhuje Anna Švejdová.

Pětapadesátiletá účetní dojíždí posledních dvanáct let z Berouna do práce téměř každý den vlakem. Odjezdovou halu přirovnává k newyorskému Bronxu. „Když se venku probrodím odpadky a minu buňky s toaletami, vejdu jediným vchodem, který zůstal ještě otevřený, do haly přepažené dřevotřískou. Ještě že pokladny zatím fungují,“ popisuje Švejdová.

I když má vlak sebevětší zpoždění, raději postojí. Na lavičky si zásadně nesedá. Obává se, že by se už neodlepila. „A radši nevnímám signály těla a odskočím si až ve vlaku. Nechci riskovat, po čem v nádražních toaletách uklouznu,“ konstatuje účetní.

Na odpis už po šesti letech

Rozsáhlé opravy nádraží v Berouně měly skončit letos v létě. Při pohledu zvenčí, kde je zateplená jen část fasády, i při pohledu do odbavovací haly, v níž stavební dělníci stále pracují teprve na její první polovině, je jisté, že to bude později.

„Dokončení stavebních prací předpokládáme do konce letošního roku. A to z důvodu aktualizace části projektové dokumentace a nutným vícepracím,“ oznámila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zda bude před koncem roku zrestaurovaná také nevšední vitráž od Jiřího Kovaříka nad hlavním vchodem do odbavovací haly, není jisté.

Pokud půjde vše podle aktuálních plánů, mohli by si lidé před Vánocemi při čekání na vlak už vychutnat šálek kávy v nové kavárně v přízemí naproti bývalé restauraci. Další posezení pro cestující bude v patře na ochozu.

Ani po skončení rekonstrukce vlakového nádraží ale stavební ruch v této části Berouna neutichne. Na sousedním autobusovém nádraží totiž bude nutné buď opravit, nebo vyměnit od země rezavějící pouhých šest let staré konstrukce přístřešků, zrezlé držáky na odpadkové koše a další mobiliář.

Radnice si nyní nechává zpracovat znalecký posudek. Určí, zda zhotovitel při výstavbě dodržel zadávací podmínky a ošetřil ocelové části žárovým zinkováním. „Pokud ne, budeme to řešit právní cestou,“ dodává místostarosta Michal Mišina (ANO).