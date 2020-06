Šofér autobusu jel při nehodě ve Slaném v pantoflích, porušil předpisy

„Ve vyšetřování jsme se zaměřili i na to, že řidič sedl za volant v nevhodné obuvi,“ potvrdila mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

Nevhodná obuv totiž může být jednou z příčin, proč autobus v úterý po polední náhle vjel do zastávky plné lidí a usmrtil osmiletého chlapce. Policisté už totiž vyloučili zdravotní indispozici řidiče i vliv alkoholu, vůz byl navíc devět dní před tragickou nehodou na prohlídce technického stavu.

„Pantofle či žabky jsou to nejhorší, co si můžete k řízení vzít. Řidič nemá pevnou nohu v chodidle, to znamená, že nemá cit a bota se může vzpříčit. Pak se řidič nevěnuje řízení a místo toho kontroluje, co se děje s nohama. Proto nedoporučujeme tuto obuv používat, to už je lepší řídit bos,“ řekl iDNES.cz dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Český zákon o provozu na pozemních komunikacích nijak nedefinuje, v jakém obutí by měli šoféři řídit. Odpovídající obuv však nařizují zákony například v Německu a částečně i ve Velké Británii.

„Kdybych to převedl do extrému, tak v Německu můžete řídit auto nahý, ale musíte mít pevnou obuv. V opačném případě nemusí pojišťovna uhradit vzniklou škodu. U nás jde jen o to, že řidič musí být schopen bezpečně ovládat vozidlo,“ poznamenal Budský.



Dopravní firmy však zpravidla svým řidičům ukládají vnitřními předpisy, v jaké obuvi mají řídit. To je i případ Arrivy, které havarovaný autobus patří.

„U nás mají řidiči předepsanou uniformu a součástí jejich pracovních pomůcek je i obuv s plnou špičkou a plnou patou,“ uvedl mluvčí Arrivy Jan Holub.

Víc se k nehodě vyjadřovat nechtěl, dokud policie neuzavře vyšetřování.