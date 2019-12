Kulturní dům Eden může otevřít jen drahá oprava až za 500 milionů

Kulturní dům Eden je tradičním tématem volebních kampaní Prahy 10. Na billboardech ho měl i současný místostarosta Filip Humplík (ODS). Slíbil věc vyřešit, ale znovuotevření je v nedohlednu.



V létě se sice objevila na webu denik.cz informace o studii, podle které by oprava, při které by z původní konstrukce zbyl jen skelet, přišla na 500 milionů korun. Podle místostarosty by na skromnější opravy stačilo 200 milionů.

Ve statickém posudku objektu se píše, že budova byla uzavřena roku 2000 a rekonstrukce bude muset počítat s tím, že v době stavby v 80. letech platily jiné technické normy a předpisy. Po rekonstrukci by samozřejmě Eden musel splnit normy aktuální, což by mimo jiné znamenalo zřízení nejméně 28 parkovacích míst a kvůli nim by bylo nutné vykácet okolní zeleň.

Záležitost navíc nejde vyřešit ve spolupráci se sousedním nákupním centrem. To se sice chlubí 963 parkovacími místy, ta už ale deklaroval za svá také projekt nedalekého fotbalového stadionu.

Nutnost vytvoření parkovacích míst přiznává i místostarosta. „V té studii se počítá se zřízením jednoho parkovacího místa za tisíc korun. A všichni víme, že za tuto částku je jen namalování čáry někde na zemi,“ uvádí Humplík. Za tisíc korun se nedá například pro parkování zajistit pozemek. I místostarosta tak nepřímo přiznává, že 200 milionů nemusí být konečných.

Vyšší stropy, méně azbestu

Mezi nutnými úpravami dokument zmiňuje přestavbu pro bezbariérový provoz a je problém s nízkými stropy. Výška je nejen ve vestibulech 2,4 metru a nově by měla být tři metry. Přísnější jsou dnes i hygienické normy, nedostatečná je tepelná izolace hlavně na místě, kde jsou skla osazena v ocelové konstrukci.

Objekt také obsahuje karcinogenní azbest – podobně jako nedaleká budova radnice městské části, která také čeká na rekonstrukci. Azbest přitom podléhá zvláštnímu zacházení a jeho odstranění je nákladné. Podle předpisů jej musí demontovat dělníci v maskách a převážet se smí jen ve speciálních neprodyšných kontejnerech.

Dalším problémem je pozemek, který ke kulturnímu domu přiléhá ze strany hlavního vchodu – patří totiž společnosti Tesco Stores. Všechny zprávy podle Humplíka ale tak špatné nejsou. „Ten dům je ze statického hlediska v pořádku, nemusíme se tedy bát, že někomu spadne na hlavu. Objekt je ale podmáčený,“ vysvětluje místostarosta.

Opozice tvrdí, že zrovna objednání studie posuzující statiku bylo zbytečné. „Jsem stavař a stačí mi se na ten objekt podívat, abych zjistil, že zrovna z této stránky je to v pořádku,“ říká opoziční zastupitel Tomáš Pek (TOP09).

Spolupráce s magistrátem

Rada městské části Praha 10 dala Humplíkovi úkol, aby sám přišel s nějakým řešením problému do konce listopadu. Možná i s ohledem na nutnost rekonstrukce objektu radnice by se sám přikláněl k variantě, že by opravy platil budoucí nájemce a provozovatel. V takovém případě by musel mít patřičně dlouhou nájemní smlouvu, která by mu zajišťovala návratnost velké investice do oprav.

Přáním místostarosty by však bylo, aby Eden do budoucna sloužil obyvatelům Prahy 10. Opozice mu ale oponuje s tím, že jen pro potřeby městské části je kulturní dům moc velký. „Domnívám se, že Praha 10 by v té věci měla spolupracovat s magistrátem, protože jedině tak by se pro kulturní dům mohlo najít dostatečné využití,“ vysvětluje zastupitel Pek. Na to, jaké možnosti vůbec budou na stole, je podle Humplíka nutné počkat do konce roku.

Kulturní dům Eden O výstavbě rozhodl Obvodní národní výbor Prahy 10 v roce 1980.



Autory projektu jsou architekti Hana Pešková a Dalibor Pešek.



Celková podlahová plocha je 4 960 m². Po dokončení měl objekt tyto provozy: Víceúčelový sál pro 600 míst v řadách nebo 550 při stolovém uspořádání



Kino s 291 sedadly



Restauraci pro 105 hostů



Menší sál pro diskotéku



Vestibul, který sloužil během přestávek nebo pro výstavy



„Předpokládám, že rada vybere jednu z variant, jež předložím do konce listopadu. Následně tuto věc předáme k hlasování i do zastupitelstva,“ vysvětlil už dříve místostarosta. „Třeba mi řeknou, že jsem úkol nesplnil a že se jim navrhované řešení nelíbí,“ připouští zároveň jinou variantu. Něco takového by ale pro politika, který sliboval vyřešení problémů s kulturním domem i během volební kampaně na billboardech, znamenalo velkou porážku.

Architekt Zdeněk Lukeš si myslí, že může být výhodnější postavit nový objekt místo Edenu i radnice. „Jsou to takové průměrné stavby z doby totality, rozhodně nejde o žádné památky. Ani si památkovou ochranu nezaslouží, demolice bych se nebál,“ uzavírá debatu architekt.