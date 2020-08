Pokračuje oprava Koněvovy ulice, uzavírka tentokrát potrvá dva měsíce

V rámci rozsáhlé obnovy Koněvovy ulice bude tentokrát uzavřen úsek mezi ulicemi Rokycanova – Prokopova pro veškerou dopravu. Dokončení prací je v plánu na 31. října.

Podle informací Technické správy komunikací (TSK) povede trasa pro auta ve směru do centra přes Rokycanovu a Prokopovu do Husitské ulice.

Z centra auta pojedou po objízdné trase ulicemi Prokopova a Olšanská

Část opravované ulice Koněvova.

Změna trasy se bude týkat také autobusových linek číslo 133, 136, 175, 207, 908, 909, 913.

Ve směru z centra linky pojedou ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Ostromečská, kde bude otočená směrnost.

Ve směru do centra bude autobusová doprava z ulice Koněvova odkloněna do ulice Rokycanova, Prokopova a zpět do ulice Koněvova. Autobusy v tomto směru budou zastavovat ve stávající zastávce v ulici Rokycanova.

Místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení) pro ČTK řekl, že uspořádal schůzku se zástupci TSK, magistrátu a majitelů obchodů v Koněvově ulici ohledně zajištění zásobování a svozu odpadu v době uzavírky. Na obou stranách uzavřeného úseku podle něj vzniknou dopravním značením vymezená místa určená pro zásobovací dodávky a shromažďování odpadu.

Projekt rekonstrukce připravila TSK, práce za 118,5 milionu korun provádí firma Strabag. Praha 3 do projektu prosadila dva nové přechody s ostrůvky ve vozovce, a to na křižovatce s Hájkovou ulicí a u nové autobusové zastávky, která vznikne u Lukášovy ulice. Původně navrhovala ještě třetí na křižovatce s Ostromečskou. Radnici se nepodařilo prosadit vybudování aleje stromů alespoň v části ulice.

Rut dříve uvedl, že chce dále diskutovat o umístění laviček. To zamítli památkáři s odůvodněním, že nejsou tradičně součástí pražských ulic, což Rut označil za absurdní.

Obnova Koněvovy ulice a s ní spojená dopravní omezení se zatím obešla bez větších komplikací. Po zimní pauze budou opravy pokračovat až k ulici Černínova. Poslední etapa začne v roce 2022 obnovou ulic od Černínovy až po křižovatku Koněvovy s ulicemi Pražačka a Zelenky-Hajského.

Celková rekonstrukce Koněvovy ulice navazuje na opravu Husitské mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím, která začala v březnu roku 2018 a krátce po zahájení způsobila dopravní kolaps v okolních ulicích.

Tehdejší vedení Prahy 3 kvůli tomu kritizovalo postup TSK a magistrátu. Bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO) v souvislosti s dopravními potížemi prohlásila, že Pražané jsou ohledně dopravy „zpovykaní“, za což se posléze omluvila.