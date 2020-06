Na D1 u Prahy budou pokračovat opravy. Uzavřou se sjezdy, hrozí kolony

Doprava se v úseku omezí od 12. června. „Po ukončení odpolední dopravní špičky zahájena instalace dopravních omezení. Vlastní práce budou zahájeny v pondělí 15. června,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Práce jsou rozděleny do několika etap, během první se od 15. června do 3. července ve směru na Brno uzavře exit 8 na Dobřejovice a Čestlice. Následující den silničáři sjezd otevřou a posunou se k exitu 6 na Průhonice, který bude neprůjezdný do 19. července.

V srpnu pak bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice ve směru na Brno, řidiči budou muset využít objízdné trasy. Na konci letních prázdnin zasáhnou práce exit 2 na Šeberov a Opatov ve směru do Prahy.



„S postupem stavebních prací se bude dopravní opatření v místě měnit. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+2+1 jízdní pruh (tzn. 3 pruhy v jednom směru, 2 pruhy v druhém),“ doplnil Studecký z ŘSD.

Veškeré práce na dálnici by měly být dokončeny do října. Od konce prázdnin už však budou opravy prováděny postupně po jednotlivých jízdních pruzích a podle ŘSD tak již do plynulosti provozu významně nezasáhnou.