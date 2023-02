Nepil jsem, tvrdil strážníkům muž, který se chystal řídit. Nadýchal dvě promile

„Na namol opilého muže, který se chystal usednout do auta, upozornil strážníky kolemjdoucí na tísňovou linku 156. Čtyři minuty od oznámení již hlídka podezřelé vozidlo za pomoci majáků zastavovala,“ uvedla Irena Seifertová vedoucí Kanceláře ředitele Městské policie hlavního města Prahy.

Čtyřiačtyřicetiletý řidič, zjevně pod vlivem alkoholu a s rozbitou hlavou, strážníkům tvrdil, že nic nepil, proto odmítá dechovou zkoušku. V tu chvíli se do jednání zapojila jeho o tři roky mladší přítelkyně, která za ním do Jeremiášovy ulice přišla. Snažila se na postup strážníků zapůsobit sdělením o svém vlivném zaměstnání. „Já to zítra vyřeším na tom ministerstvu,“ řekla žena.

Zároveň svého partnera povzbudila k absolvování dechové zkoušky. „Vždyť jsi neměl víc, tak si dejchni, ne?“ vyzvala ho. Muž nadýchal přes dvě promile.

„Případ si následně převzala státní policie a zraněného řidiče odvezla záchranná služba na ošetření do nemocnice,“ uvedla dále Seifertová.

Podle videozáznamu z místa se žena snažila vyřešit situaci s policisty domluvou a penězi, to strážníci odmítli. Následně usedla sama za volant a snažila se z místa odjet, přestože sama také požila alkohol.

„Strážníkům ukázala láhev vodky a dodala, že si dala jeden lok,“ podotkla Seifertová s tím, že se ženu nakonec podařilo přesvědčit a z místa odjela autobusem.