Při hlídání dcer nadýchala matka skoro tři promile, strážníkům chtěla utéct

Oba případy se staly během sobotního večera. První opilou ženu městská policie našla spící na trávě u vstupu do stanice metra Dejvická.

„Její dcery ve věku 8 a 11 let strážníkům sdělily, že žijí s tátou, protože je máma alkoholička, ale protože musel pracovně do ciziny, měla je pohlídat matka. Starší dívka pak předala kontakt na otce, který odhadl, že je schopen vrátit se do Čech nejdříve za 6 hodin,“ uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Po několika pokusech třiačtyřicetiletá žena strážníkům nadýchala 2,74 promile alkoholu. Chtěli ji proto odvézt na záchytku, ale žena se strážníkovi vysmekla a pokusila se o útěk.

Po použití hmatů a chvatů ženu odvezli a děti předali sociální pracovnici.

Následně o dvě hodiny později vyjížděla hlídka městské policie na základě oznámení ke zraněné ženě na autobusové zastávce Černý Most.

„Po příjezdu strážníci spatřili zakrvácenou uplakanou ženu, která seděla na zemi a objímala ji holčička. Opodál seděl v náruči starší dívky malý chlapec. Žena byla zjevně pod vlivem alkoholu,“ sdělila k případu Seifertová.



K šestatřicetileté ženě patřil pouze pětiletý chlapec a třináctiletá dívka. Třetí dívku hlídala kamarádce. Podle dětí se žena zranila při vystupování z autobusu, samotné děti zraněny nebyly.

„Zraněné strážníci přivolali záchrannou službu a provedli u ní orientační test na alkohol v dechu. Ten ukázal hodnotu 2,79 promile. Děti si vyzvedl přítel opilé ženy společně s jeho matkou a slíbili, že se o děti postarají,“ dodala Seifertová s tím, že se případem budou zabývat sociální pracovníci.