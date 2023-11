Opatovský hotel a ubytovna se promění v městské byty, bude jich přes 400

Plány ohledně hotelu Opatov schválilo ještě předminulé vedení metropole v roce 2018 a zároveň vypsalo výběrové řízení. Následující koalici se však cena zdála příliš vysoká, dokonce se uvažovalo o zbourání celého objektu.

Nakonec zastupitelé odhlasovali opravu, která započala koncem května 2022. „Dokončení je momentálně naplánované na jaro roku 2025,“ informuje náměstkyně pro bydlení a sociální oblast Alexandra Udženija (ODS).

„Vznikne zde 68 jednotek 1+kk, 152 jednotek 2+kk, 35 jednotek 3+kk a 17 jednotek 4+kk, takže nový domov zde nalezne zhruba 650 Pražanů,“ vypočítává Udženija. Náklady jsou nyní odhadované na bezmála 700 milionů korun, ale zřejmě se ještě zvýší.

Záměr vyvolal obavy

Záměr vybudovat na tak malém prostranství tolik bytů vzbudil mnohé obavy, jaký dopad bude taková populační expanze mít například na tamní dopravní situaci. Radní na pondělním jednání proto schválili založení pracovní skupiny složené ze zástupců Prahy 11 a magistrátu.

„Cílem pracovní skupiny je úspěšné dokončení objektu hotelu Opatov, vyjasnění veškerých dosud nedořešených otázek s tím souvisejících a v neposlední řadě také snížení napětí mezi magistrátem, Prahou 11 a místními občany,“ píše se ve schváleném usnesení.

Alexandra Udzenija @UdzenijaAlex Téměř tři stovky nových městských bytů právě teď vznikají z bývalého Hotelu Opatov. 🏬 Nový domov v nich najdou třeba senioři, mladé rodiny, zdravotníci, učitelé. Pojďte se se mnou projít po stavbě. Ukážu vám i čerstvě dokončený vzorový byt. ❤️ https://t.co/DQulADzkvZ oblíbit odpovědět

Podle Udženiji je kromě otázky dopravy, především parkování, například potřeba vypracovat systém zabydlování bytů, tedy jaký podíl z nich bude sociálních, pro seniory či učitele a podobně.

Skupina by také měla přijít s řešením, jak se využijí nebytové prostory ve spodní části domu. „Za mne by tam rozhodně měly vzniknout ordinace lékařů nebo třeba nějaká sociální služba. Plus je tam ještě jeden velký nebytový prostor, kde měl původně vzniknout gastroprovoz, ale nejsem si zcela jistá, zda by to bylo adekvátní,“ vysvětluje Udženija.

Další objekt, bývalou ubytovnu Sandra, od roku 2019 rekonstruuje Praha 11. Kromě bytů by zde měly vzniknout i kancelářské prostory, sál pro kulturní akce či jednání zastupitelstva nebo restaurace. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku.