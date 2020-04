Ztrestejte Koláře jako Heydricha, vyzval ruský profesor. Starosta má ochranu

Odstranění Koněvovy sochy v Rusku vyvolává silné vášně. Například moskevský profesor starostu Koláře přirovnal k zastupujícímu říšskému protektorovi Reinhardu Heydrichovi a uvedl, že by se s ním podle toho mělo jednat.

O Kolářově policejní ochraně informoval Týdeník Respekt, který napsal, že do Česka přicestoval Rus, jenž by mohl být pro starostu nebezpečný. Týdeník též uvádí, že se z Ruska do Evropy přesunula skupina zpravodajských důstojníků.

Koláře policie hlídala už loni v srpnu poté, co radnice rozhodla o zakrytí Koněvovy sochy plachtou, odpůrci mu poté hrozili likvidací. Že Kolářovu ochranu nyní obnovila, odmítla policie potvrdit s tím, že takové informace nezveřejňuje.

Kolářovo vyjádření iDNES.cz shání. Je však obtížné se s ním spojit. Na Facebook napsal, že je v preventivní karanténě, a komunikuje jen e-mailem.

Primátor Prahy Zdeněk Hřib, který v minulosti odmítl na radnici vrátit pamětní desku oslavující maršála Koněva, potvrdil, že policejní ochranu dostal.

„Mám krátkodobou policejní ochranu. Termín ukončení nebyl stanoven. Kvůli tomu mi zakázali jezdit po Praze MHD, jak jsem byl zvyklý,“ sdělil iDNES.cz Hřib.

Doplnil, že před časem podal trestní oznámení na neznámého pachatele za stalking. „Nějaké osoby mě sledovaly až domů. Je otázka, zda to nějak souvisí. Pokud ano, znamenalo by to ohrožení i pro moji manželku a naše tři děti,“ dodal primátor.



Že je pod policejní ochranou, potvrdil iDNES.cz také starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který se chystá odhalit pamětní desku členům Ruské osvobozenecké armády, známým jako vlasovci.



Ruský profesor nepřímo vyzval k atentátu na Koláře

Záměr odstranit sochu maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 vyvolal již minulý rok kritiku ze strany Ruska. Situace se znovu vyostřila letos na začátku dubna, kdy radnice sochu pomocí jeřábu přesunula do depozitáře.



Už od oznámení záměru radnice minulý rok odstranit Koněva z náměstí vyvolalo ze strany Ruska ostrou kritiku. Rusko kvůli tomu dokonce zahájilo trestní stíhání české samosprávy. České velvyslanectví v Rusku pak čelí útokům nacionalistů. Nálady v Rusku dokládá například oficiální návrh přejmenovat stanici metra Pražská v Moskvě na Maršála Koněva.



V této atmosféře už zazněly i veřejné výzvy ke Kolářově likvidaci.



„Ondřej Kolář je zrovna takový nacistický zločinec jako Reinhard Heydrich. A je třeba se k němu chovat stejně. Hrdinou současného Česka a současné Evropy se stane ten, kdo najde odvahu vynést a vykonat podobný rozsudek,“ napsal na webu ruského think-tanku Izborský klub doktor politických věd a profesor Sergej Čerňachovskij.

K nacistům loni přirovnal Koláře i ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. Další kritiku si Kolář na svoji adresu vyslechl od ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který odstranění sochy označil za cynické a pobuřující, navíc tím radnice podle něj porušila česko-ruskou smlouvu o přátelských vztazích.