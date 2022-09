Olbramovice se dočkaly vytouženého obchvatu, uleví řidičům i místním

„Sen se stane skutečností. Jinak to nelze komentovat. Už to ani nevypadalo, že to dopadne. Pro všechny to bude úleva, najednou ubude tisíce aut,“ netají radost starosta Olbramovic Ivan Novák.

Právě snížení až neúnosné dopravní zátěže je pro obyvatele obce nejzásadnější. Hlavní tah I/3 nebylo v posledních letech možné v centru obce bezpečně přejít. Situaci dokládá množství aut, která tudy denně projížděla. Z původních zhruba 20 tisíc vozů včetně kamionů se postupně hustota dopravy vyšplhala až ke 30 tisícům.

„Nový obchvat odvede tranzitní dopravu mimo Olbramovice, což přispěje k větší plynulosti provozu i zkrácení doby jízdy po silnici I/3, která vede od sjezdu z dálnice D1 v Mirošovicích až na hraniční přechod v Dolním Dvořišti,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček.

Jak dodává, zprovoznění obchvatu o délce více než tři kilometry by mělo mít pozitivní dopad také na zlepšení životního prostředí. Součástí nové silnice je mimoúrovňová křižovatka, šest mostů, podchod pro pěší a protihlukové stěny o celkové délce 1,2 kilometru.

Třicet let hluku a komplikací

Ke stavbě nicméně vedla dlouhá a komplikovaná cesta. Stavbu stát opakovaně odkládal a vedení obce ztrácelo naději, že doje k nějaké změně. „Že se blíží stavba, uvěřím, až když se opravdu kopne,“ opakoval starosta Novák spolu se svými kolegy z obecního úřadu.

Když už vše vypadalo dobře, objevily se další problémy. Třeba i s výkupem pozemků či námitkami v souvislosti s nedalekou farmou Čapí hnízdo spojenou s expremiérem Andrejem Babišem. „Stavba olbramovického obchvatu si prošla velmi složitou přípravou, došlo bohužel k několika odvoláním proti stavebním povolením,“ upozornil v době zahájení prací generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Obchvat Olbramovic O nutnosti stavby výpadovky u Olbramovic na silnici I/3 mezi Benešovem a Voticemi se hovoří zhruba 30 let. Podobně dlouho diskutovanou stavbou, která se ještě nedočkala realizace, je v kraji snad jen jihovýchodní obchvat Příbrami.

Neustálé odklady dovedly Olbramovické až k zoufalým pokusům poukázat na mimořádné zatížení středu obce, kudy denně projíždělo až 30 tisíc aut. Před deseti lety vyvrcholila nespokojenost místních opakovanou blokádou silnice I/3.

S přípravami stavby silničáři začali na přelomu let 2020/21, stavět pak na jaře 2021 s tím, že bude hotovo v dubnu 2023. Nakonec se podařilo projekt urychlit o půl roku.

Olbramovice nyní auta míjejí po 3,4 kilometru dlouhém obchvatu s 1,2 kilometru protihlukových stěn. Stavba vyšla na 321 milionů korun.

Skepse podle nynějšího starosty vyvrcholila zhruba před čtyřmi roky, tedy relativně krátce před rozhodnutím o zahájení stavby. „Bylo to v době, kdy se hodně mluvilo o nutnosti dokončit středočeské úseky dálnice D3. Přestával jsem si dělat naděje,“ říká Novák.

Pozitiva pak začala rychle převažovat. Jednak bylo při průjezdu kolem místa stavby patrné, že výpadovka se už opravdu rýsuje, jednak letos na jaře dorazila další povzbudivá zpráva. Obchvat prý dokončí v předstihu, dokonce o půl roku. Původní termín napřesrok v dubnu se posunul na konec letošního léta.

Zmiňovaná dostavba D3 je nicméně pro region nadále zásadní, protože nyní ji I/3 v podstatě supluje. I proto je zprovoznění obchvatu u Olbramovic jen dílčím řešením. Nejen podle starosty Nováka, ale i představitelů dalších okolních obcí totiž nijak neřeší obrovské zatížení jednoho z hlavních jižních tahů ze středních Čech.

Samotná příprava obchvatu se stala i možností pro pohled do minulosti lokality v okolí obce. Ještě než místo začala měnit v novou silnici těžká technika, vyrazili na místo archeologové. Odborný vědecký průzkum odhalil v podloží budoucí výpadovky na I/3 zajímavé artefakty.

Například severně od takzvané bývalé císařské silnice vědci odkryli dvě pece na pálení vápna, jejichž stáří datovali zhruba do přelomu 14. a 15. století. „Jižně od silnice, za kapličkou, byl nález ještě zajímavější. Po sejmutí ornice se objevily zahloubené objekty, převážně kůlové jámy nebo mělké jámy. V části objektů se nacházela keramika ze 13. století,“ uvedl mluvčí ŘSD Buček.